Viitorul aparţine oraşelor smart! POR 2021-2027, prioritate pentru conducerea CJ Dâmboviţa

La invitaţia preşedintelui Consiliului Judeţean Dâmboviţa (CJD), Corneliu Ştefan, directorul Agenţiei de Dezvoltare Regională Sud Muntenia, Liviu Muşat, alături de specialişti din cadrul instituţiei a fost la sediul CJD, pentru a participa la o întâlnire de lucru cu primarii municipiilor şi oraşelor din judeţul Dâmboviţa. Principala temă de discuţii a fost viitorul exerciţiu financiar al Programului Operaţional Regional (POR) 2021-2027.

Ca element de noutate, în cadrul POR 2021 – 2027, a apărut componenta „Smart City”, prin care vor fi finanţate investiţii privind digitalizarea administraţiei publice locale şi implementarea unor proiecte specifice „oraşelor inteligente”, din varii domenii – mobilitate urbană, iluminat, clădiri publice, utilităţi edilitare, spaţii deschise, aplicaţii on-line etc.

Programul are ca obiectiv creşterea inteligentă, durabilă şi echilibrată a regiunii Sud Muntenia, care să conducă la o îmbunătăţire a calităţii vieţii comunităţilor locale.

În perioada de programare 2021-2027, finanţările vor fi orientate atât spre investiţii cu o tipologie cunoscută, cât şi spre tipologii noi de proiecte.

Vor fi continuate investiţiile în mobilitatea urbană şi transportul public, amenajarea spaţiilor verzi şi regenerare urbană, investiţiile în eficientizarea termică a clădirilor publice şi rezidenţiale, dezvoltarea turismului cultural şi natural, realizarea unor trasee turistice, precum şi în domeniul infrastructurii educaţionale. De asemenea, se vor finanţa şi proiecte strategice de modernizare a drumurilor judeţene care asigură conectivitatea directă sau indirectă la reţeaua TEN-T. La dezbatere au participat: vicepreşedintele CJD, Luciana Cristea, administratorul public al judeţului, Cristian Avanu, consilierul judeţean, Ionuţ Săvoiu, consilierul directorului ADR Sud Muntenia, Luminiţa Zezeanu (viitor şef al AM POR), Glida Niculescu, şef serviciu dezvoltare ADR Sud Muntenia, primarul municipiului Târgovişte, Cristian Daniel Stan, primarul oraşului Pucioasa, Constantin Ana, primarul oraşului Fieni, Iulian Tătulescu, primarul oraşului Găeşti, Grigore Gheorghe, primarul oraşului Răcari, Marius Caraveţeanu, primarul oraşului Titu, Traian Niculae, directorul tehnic din cadrul Primăriei

Municipiului Moreni, Simona Dinu, directorul economic al CJD, Carmen Emilia Igescu şi directorul Direcţiei Programe Europene, Florin Valeriu Gilia.

Discuţiile de astăzi cu privire la elaborarea Programului Operaţional Regional 2021-2027 – la nivelul Regiunii Sud Muntenia au avut drept scop corelarea acestuia atât cu documentele de planificare existente la nivel regional, cât şi cu regulamentele existente la nivel european. Cu acest prilej, reprezentanţii Agenţiei de Dezvoltare Regională Sud Muntenia au adus în atenţie cele 6 axe de finanţare.

Cu acest prilej, preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Corneliu Ştefan, a transmis: „Am vrut să ne vedem astăzi neapărat cu primarii municipiilor şi oraşelor din judeţ, pentru că întâlnirea noastră are un scop precis, este un punct de plecare pentru viitoarele proiecte cu finanţare europeană pe care trebuie să le avem în vedere pentru comunităţile dâmboviţene. Invitaţii noştri de la ADR Sud Muntenia, prieteni ai judeţului Dâmboviţa, ne vor prezenta Programul Operaţional Regional 2021-2027 şi cred că ne vom putea face o idee cât mai clară despre cum vom lansa viitoarele proiecte pentru comunităţile pe care le reprezentăm. Pentru Consiliul Judeţean Dâmboviţa doresc să avem o discuţie separată. Momentan, trebuie să găsim soluţii pentru oraşele în curs de dezvoltare din judeţ şi asta cât mai repede. Trebuie să gândim zone urbane funcţionale în jurul tuturor oraşelor şi municipiilor pentru a ne apropia prin aceste proiecte şi de mediul rural, care nu prea este vizat de acest program.”

Directorul ADR Sud Muntenia, Liviu Muşat: „Suntem bucuroşi să fim astăzi în mijlocul dumneavoastră, întrucât pentru noi este foarte importantă nu doar prezentarea ci şi preluarea de sugestii şi sperăm să putem integra ideile dumneavoastră în noul program, pe care îl scriem acum. Vrem să vă prezentăm într-o fază oarecum incipientă programul, care va mai trece prin câteva etape până la finalizare, inclusiv prin întâlniri cu Comisia Europeană. Prima dintre aceste întâlniri a avut loc chiar săptămâna trecută, şedinţă în urma căreia, am primit felicitări pentru modul cum se prezintă programul Sud Muntenia şi am primit şi primele comentarii şi întrebări, care ne ajută să completăm documentele. În final, sperăm să livrăm regiunii un program cât mai adaptat la nevoile acesteia.”

Luminiţa Zezeanu, ADR Sud Muntenia: „Programul a fost transmis la Comisia Europeană în primul draft şi discutat, pentru că trebuie, desigur, să ţinem cont de politicile europene în construcţia unui program european. Vorbim de 1,5 miliarde de Euro, pentru regiunea Sud Muntenia şi o să vedeţi că acest program se sprijină pe Planul de Dezvoltare Regională 20212027 şi pe analiza socio-economică făcută la nivelul regiunii Sud Muntenia. Întrucât lucrăm la nivel de regiune, şi nu la nivel naţional, ne putem consulta pas cu pas cu dumneavoastră şi vă putem explica, pentru a evita anumite nemulţumiri, şi care sunt restricţiile impuse.”