Viitorii mecanici dâmboviteni recondiţionează scaune rulante care vor fi donate persoanelor cu deficienţe locomotorii

Share This





















Continuă implicarea în educaţia profesională din România printr-o nouă ediţie, Tabăra Meseriaşilor din Ţara lui Andrei, unul dintre cele mai ample proiecte de formare a elevilor din şcolile profesionale.

Ajuns la cea de-a cincea ediţie, proiectul are o misiune pe termen lung, urmărind să aducă în prim plan importanţa meseriilor şi să găsească soluţii pentru a contribui la îmbunătăţirea învăţământului profesional din România.

În ediţia din acest an, ce se desfăşoară în judeţul Braşov , la Complexul Craiasa Munţilor din Moeciu de Sus – Bran, participă în Tabăra Meseriaşilor 240 de elevi selectaţi din 26 de şcoli profesionale din judeţele Argeş şi Dâmboviţa. Ei învăţă meserie de la specialişti care excelează în domeniile selectate: mecanică, electronică şi automatizări. Elevii participă şi la ateliere de dezvoltare personală, prin care îşi dezvoltă abilităţile de comunicare, lucru în echipă, spirit antre-prenorial şi încredere în sine. În săptămâna 5- 10 august 2019, a fost în Tabăra Meseriaşilor, cea de-a doua serie a mecanicilor, 60 de elevi din Dâmboviţa şi Argeş care au avut de pus în practică un proiect final şi care a demonstrat evoluţia lor în Tabăra Meseriaşilor. Elevii au lucrat alături de preşedintele Federaţiei Romane de Drift, mentorul Gabriel Onofrei.

Cauza din spatele atelierului practic i-a făcut pe viitorii mecanici să se simtă responsabili de munca lor şi să caute motivaţia în ceea ce fac. Au putut ajuta Fundatia Motivation Romania cu recondiţionarea de scaune rulante.

În Tabăra Meseriaşilor din Ţara lui Andrei , a fost şi Ciprian Lupu, coordonator zonal la Motivation România şi primul utilizator de scaun rulant din România care are licenţă de pilot de la Federaţia Română de Automobilism Sportiv (FRAS). Cei 180 de viitori mecanici din Tabăra Meseriaşilor recondiţionează în total 90 de scaune rulante performante care vor fi donate persoanelor cu deficienţe locomotorii.

Tabăra Meseriaşilor din Ţara lui Andrei a încheiat primele două săptămâni cu 120 de noi absolvenţi, viitori mecanici, care au recondiţionat 60 de scaune rulante.

Tinerii mecanici din tabără, sub îndrumarea tehnicienilor de scaune rulante ai Fundaţiei Motivation, au fost foarte motivaţi să asambleze scaunele rulante ştiind că acestea vor ajunge la adulţii şi copiii din ţară, care au nevoie de astfel de dispozitive de mobilitate. OMV Petrom este una dintre companiile pionier din România în susţinerea educaţiei profesionale. Tabăra Meseriaşilor din Ţara lui Andrei este un model-pilot de şcoala modernă, adaptată nevoilor pieţei muncii, care poate fi pusă în practică, de autorităţi şi angajatori, pentru a da societăţii meseriaşii profesionişti de care are nevoie, susţine Mona Nicolici, Manager Sustenabilitate OMV Petrom.

Nu au lipsit, surprizele, Preşedintele Federaţiei Romane de Drift, mentorul Gabriel Onofrei şi Ciprian Lupu, coordonator zonal la Motivation România şi primul utilizator de scaun rulant din România care are licenţă de pilot de la Federaţia Română de Automobilism Sportiv (FRAS) au vorbit despre maşinile lor de curse şi totodată le-au prezentat viitorilor mecanici. Totodată, viitorii mecanici au putut testa si un simultator auto, de ultimă generaţie.

A urmat ceremonia proiectului final. Seara de sâmbătă s-a încheiat cu foc de tabără şi party.

Duminică, au urmat moment pline de emoţi. Dintre cei 240 de elevi participanţi, 40 cei mai implicaţi şi cu o evoluţie deosebită în cadrul Taberei, primesc burse de studiu în valoare de 500 de lei, pe parcursul anului şcolar 2019-2020. În acelaşi timp, cele mai bune proiecte propuse de profesorii participanţi în Tabăra Meseriaşilor 2019 vor primi finanţare pentru implementare în valoare totală de 40.000 de euro.