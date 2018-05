VICTORIE PENTRU CS~ TARGOVI~TE IN CUPA ROMÂNIEI Cupa României rezervată fetelor a programat în această săptămână două partide din sferturile de finală ale competiţiei, ambele încheiate cu surprize

Share This





















Prima surpriza a fost înregistrată la Târgovişte, acolo unde formaţia locală, CSŞ, a reuşit să treacă de CFR Timişoara, locul secund în ierarhia Ligii I, scor 4-2 (1-0). Pentru învingătoare au marcat Maria Şoimu (două), Camelia Moraru şi Mihaela Merlan.

Trupa pregătită de Mihai Tătăranu s-a calificat astfel pentru a doua oară consecutiv în careul de aşi al Cupei României. „Suntem foarte bucuroşi pentru calificarea în semifinale. Ca să fac o glumă, pot să zic că ne-am calculat foarte bine vârful de formă în Cupă. Fetele sau comportat excelent, iar la final au obţinut o victorie fără emoţii. Dacă marcam 15 goluri nu s-ar fi supărat nimeni. Am dominat, am stat numai în jumătatea de teren adversă, am marcat patru goluri, dar în acelaşi timp am şi ratat pentru alte trei meciuri. O calificare meritată. Nu ne aşteptam să ne calificăm, iar meritul este al fetelor. O dată cu accesul în semifinale ne-am schimbat obiectivul în Cupă. Acum ne dorim calificarea în finală. Vom face tot posibilul să ajungem în ultimul act. Obiectivul nostru în Cupă era calificarea în sferturi, dar aşa cum se observă acesta a fost depăşit”, a declarat Mihai Tătăranu, antrenorul echipei dâmboviţene, pentru www.dbonline.ro. Marea surpriză s-a înregistrat la Odorheiu Secuiesc, acolo unde Vasas, locul trei în Liga I, a reuşit să elimine Olimpia Cluj, multipla campioană a României, formaţie care a disputat ultimele şapte finale de Cupă, câştigând şase. Învinsă de Olimpia cu trei zile mai devreme în campionat, la Cluj, 0-6, Vasas Femina Odorheiu Secuiesc s-a metamorfozat miraculos şi a dat o replică excelentă campioanei. La finalul timpului regulamentar scorul a fost egal, 0-0. Vasas a fost echipa care a deschis scorul, în minutul 104, prin Carolina Ţabur, componentă a naţionalei Moldovei, adversara României în preliminariile pentru Cupa Mondială de anul viitor. Olimpia Cluj a egalat şase minute mai târziu prin Teodora Meluţă.

La loviturile de departajare, cele care au avut nervii mai tari au fost elevele antrenorului Janos Szekely. Linda Kajtar a făcut minuni în poarta echipei Vasas, parând şuturile expediate de Teodora Meluţă şi Ioana Bortan. A treia ratare a Olimpiei a fost semnată de Priscilla Hagan, care a trimis peste poartă. Pentru campioana României au marcat Mihaela Ciolacu şi Cristina Carp. Pentru Vasas au înscris Mitri Rita, Ana-Maria Vlădulescu şi Nadejda Colesnicenco. A ratat Anita Kis. Scor final 3-2 pentru Vasas Femina.

„E o mare performanţă, pe moment, dar care nu va mai conta în cazul în care ratăm finala Cupei României. Pentru că dacă elimini Olimpia Cluj, trebuie să joci finala. Vreau să felicit fetele, pe antrenorul Janos Szekely. Această echipă pierduse cu doar trei zile mai devreme la Cluj cu 0-6. Să îţi repari psihicul, să îţi schimbi mentalitatea în doar câteva zile înseamnă deja o mare victorie. Spun asta pentru că fetele au jucat bine, şi-au creat ocazii, au pus probleme. Olimpia Cluj rămâne cea ai bună echipă din România, e clar. Nu ne putem compara cu Olimpia. Am avut şi de această dată în teren şase junioare U16”, a declarat Lâszlo Bela, preşedintele echipei Vasas Femina.

„A fost un meci nu tocmai reuşit. Cu toate acestea, am avut ocazii pe care dacă le-am fi materializat rezultatul ar fi fost altul. Noi suntem în proces de reconstrucţie, au plecat multe jucătoare care erau titulare indiscutabile, atât la Olimpia, cât şi la echipa naţională. Avem foarte multe jucătoare tinere, unele la limita de a juca, abia au primit dreptul să joace în Liga I, e normal să apară o anumită inconstanţă. După patru jocuri foarte bune, am făcut un joc mai slab. Nu am pierdut, a fost egal, din păcate în Cupă trebuie să existe un învingător şi un învins. De data aceasta a fost Vasas. Noi trebuie să mergem mai departe, nu este o bucurie pentru Olimpia pentru că şi Cupa României era un obiectiv. Pentru fotbalul feminin din România este un lucru bun faptul că în semifinale sunt deja două outsidere, Târgovişte şi Vasas, sută la sută va fi şi o echipă din Liga a II-a pentru că joacă Piros Security cu Navobi Iaşi. Cred că poate fi o motivaţie pentru toate cluburile să se ambiţioneze şi să joace mult mai bine pe viitor. Îi felicit pe cei de la Odorheiu Secuiesc! M-aş bucura ca în fiecare săptămână să întâlnim adversari care să aibă o asemenea combativitate şi o asemenea putere de luptă”, a declarat Mirel Albon, antrenorul campioanei României şi selecţionerul primei reprezentative, pentru site-ul oficial al Olimpiei Cluj.

Programul complet al sferturilor de finală: CSŞ Târgovişte -CFR Timişoara 4-2

Vasas Femina – Olimpia Cluj 4-3 (0-0, 1-1, 3-2)

13 mai ora 10:00 Piros Security – Navobi Iaşi

ora 11:00 Fair Play Bucureşti – ACS Heniu Prundu Bârgăului Semifinalele se vor disputa pe 23 mai la Prundu Bârgăului.