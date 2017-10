VICTORIE EN FANFARE PENTRU CHINDIA

Share This





















Stadion „Eugen Popescu”. Spectatori: 2.500.

Au marcat: Neicuţescu (5, 33), Tirică (22-aut). Şuturi la poartă: 13-10. Şuturi pe poartă: 4-4. Cornere: 7-4. Chindia: Popescu -Martac, Vătavu, lspas, Dumitraşcu – C. Matei (65 Ciobotariu), Pencea, L. Mihai, C. Stoica -Neicuţescu (65 Nisipeanu), C. Neguţ (74 Bâtfoi). Antrenor: Nicu Croitoru.

Mioveni: Croitoru – Tirică, Gugu (46 Mîrzeanu), lchim, E. Stoica – Pirtea, Negoiţă, Andor – Florescu (31 Neacşu), Năstăsie (63 D. Ene), Ayza. Antrenor: Gheorghe Mihali. Au arbitrat: lonuţ Coza (Cernica) 7 – Marius Badea (Rm. Vâlcea) 7, Adrian Vornicu (laşi) 7. Rezervă: Adrian lllyes (Ploieşti), Dumitru Crăciun (Berceni). Cartonaşe galbene: lspas (80) / Andor (85), Pirtea (86, 88). Cartonaş roşu: Pirtea (88).

Câştigat la pas în faţa Mioveniului după două mari gafe ale oaspeţilor în primele minute ale jocului.

În minutul 6 lspas trimite din propria jumătate lung în flancul drept, Martac preia pe piept în marginea terenului şi avansează, centrează la prima bară, acolo unde Croitoru plojează să prindă, dar scapă mingea în centru, iar Mihai Neicuţescu, pe fază la 6 metri, trimite cu capul printre Tirică şi Gugu şi deschide scorul.

În minutul 22, centrare din dreapta careului a lui Neicuţescu, peste Neguţ, Andrei Tirică, aflat singur la bara a doua, vrea să respingă cu dreptul, însă mingea îl loveşte în stângul şi din 5 metri se duce direct în poartă, la colţul lung, prinzându-l pe picior greşit pe Croitoru.

Minutul 33 aduce şi scorul final, atunci când Dumitraşcu centrează din stânga, Neguţ deviază pe spate cu capul, mingea trece prin faţa lui lchim şi e preluată în careul mic de Mihai Neicuţescu, care din postura de singur cu portarul trimite peste Croitoru din 4 metri. Sursa: Jurnal de Argeş