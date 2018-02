VICTORIE CLARĂ PENTRU CHINDIA LA MIOVENI

Share This





















Chindia Târgovişte continuă să impresioneze în meciurile amicale. Formaţia dâmboviţeană s-a impus fără mari emoţii pe terenul celor de la Mioveni, formaţie care şi-a schimbat antrenorul în această pauză competiţională, reuşind să-şi asigure semnătura fostului internaţional român, Laurenţiu Roşu.

Amicalul din weekendul recent încheiat nu a avut istoric, dâmboviţenii marcând de patru ori în poarta gazdelor, una dintre reuşite purtând semnătură noii achiziţii, Daniel Florea, fotbalist care are în palmares un titlu naţional cu Astra Giurgiu.

Celelalte reuşite ale jocului le-au aparţinut lui L. Mihai, Cherchez şi Neguţ, în vreme ce pentru gazde a marcat S. Ivan.

CS Mioveni – Chindia Târgovişte 1-4 (0-0)

Marcatori: S. Ivan/ L. Mihai, Florea, Cherchez, Neguţ.

Mioveni: Croitoru – Tirică, Gugu, Ilie, Alexe -Mârzeanu, Neagoe, Rădescu, Florescu -Neacşu, Năstăsie. Au mai jucat: Gheorghe, Balint, S. Ivan, Roşoagă, Neagu, Ayza, Şchiopu, Arsenică, Negoiţă, Traşcu, E. Stoica. Antrenor: Laurenţiu Roşu. Chindia: I. Popescu – Ciobotariu, Acasandrei, Vătavu, Martac – Jurj, Rogoveanu, L. Mihai, Licu – Florea, Cherchez. Au mai jucat: Meilă -Dumitraşcu, C. Dinu, Ioniţă, Pencea, Şerban, C. Stoica, Luduşan, Nisipeanu, Neguţ. Antrenor: Nicu Croitoru.