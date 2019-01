Victor Ponta vrea alianţă pentru susţinerea unui candidat capabil să ajungă în turul II la prezidenţiale

Share This





















În opinia liderului Pro România, la alegerile prezidenţiale, pentru români există riscul de a ajunge în situaţia „de a alege răul cel mai mic”, între actualul preşedinte Klaus Johannis şi Liviu Dragnea. Din acest motiv şi pentru „a evita transformarea României într-o moşie de Teleorman”, Victor Ponta propune crearea unei alianţe, a unui pol politic pe care l-a numit „de normalitate”:

„Ca să nu ajungem să alegem răul mai mic, m-am oferit şi ne oferim, şi am început deja discuţii, să creăm o alianţă, un pol politic de normalitate. Să susţinem toţi cei de centru, de centru-stânga, cu vederi progresiste, pro-europene, un candidat sau o candidată, care să participe la prezidenţiale, să-l scoată pe Dragnea din primul tur. (…) Şi să intre în turul II acest candidat, să ofere o alternativă la Klaus Johannis, să încercăm chiar să câştigăm. Am început aceste discuţii, vorbesc cu oamenii, am în minte câţiva candidaţi care apar în sondaje. Am avantajul că am suficientă experienţă politică. Necandidând eu, pot să fiu obiectiv şi să coagulez această alianţă a normalităţii”, a spus Victor Ponta.