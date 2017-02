Vicepreşedintele PSD Dâmboviţa, Constantin Ana: îi rog pe colegii mei indiferent de culoarea politică să facă un pas către dialog şi să terminăm odată cu acest război româno-român

Share This





















Protestele de strada continua, iar în toata România este o stare de tensiune. Primarul oraşului Pucioasa, vicepreşedintele PSD Dâmboviţa, Constantin Ana a ieşit într-o conferinţa de presa şi a f[cut apel la dialog. Mai mult, social-democratul dâmboviţean, Constantin Ana a spus ca este inadmisibil ca România sa ajunga pe mâna USR-iştiilor lui Nicuşor Dan care se cred într-un joc 3D prin Parlamentul României filmând non-stop şi dormind la locul de munca şi chiar în timpul şedinţelor lor sau eternul PNL.

„Cred ca aceasta ruptura care s-a produs în societate este mai mult decât evidenta şi credeţi-ma ca nu e zi în care sa nu vad oameni cu maxilarele încleştate şi cu pumnii strânşi. Şi cred ca acest lucru trebuie sa înceteze. Vreau sa facem un pas împreuna, sa redescoperim dialogul. Cred ca aţi observat ca e o disputa surda între ambele tabere, nimeni nu comunica, fiecare e deţinatorul adevarului absolut şi, de fapt, ca întotdeauna în viaţa, adevarul e undeva la mijloc. Vreau sa fac un apel catre toţi cei implicaţi şi o sa încep cu colegii mei primari, inclusiv cei de la PNL, sa le explice oamenilor ca este un moment greu, un moment nepotrivit pentru a continua aceasta furie împotriva autoritaţilor. Pentru ca dupa 15 luni de zile în care Guvernul Cioloş, atât de laudat, poleit şi bine ambalat, nu a adus nimic bun pentru autoritaţile locale, în sfârşit au aparut oportunitaţile, oportunitaţi clare şi eu sunt surprins de modul în care ni se cer date, de modul în care comunicam rapid cu autoritaţile centrale… Avem dialog cu cei de la CNl, dupa un an în care nu ne-au râspuns… OUG 28, actualul PNDL este o realitate şi cred ca nu o certitudine doar pentru mine, ci pentru toţi primarii din zona şi cred ca au obligaţia sa le explice cetaţenilor ca avem nevoie de linişte pentru a progresa. Localitaţile noastre au stagnat multa vreme, eu cel puţin, la Pucioasa, sunt prima oara în faţa unor oportunitaţi clare şi nu cred ca am voie sa le ratez. Dar, pentru acest lucru, avem nevoie de linişte.

Am o singura întrebare pe care aş pune-o celor care protesteaza la nesfârşit: ce aţi pune, domnilor, în loc? Un guvern cu USR-iştii lui Nicuşor Dan care se cred într-un joc 3D prin Parlamentul României filmând non-stop şi dormind la locul de munca şi chiar în timpul şedinţelor lor sau eternul PNL, cu eternul candidat la postul de prim-ministru? Cred ca trebuie sa realizam şi faptul ca, fara lipsa de modestie ca totuşi PSD are oameni buni, repet cu greşelile lui pe care trebuie sa ni le asumam. Dar, eu îi rog pe colegii mei indiferent de culoarea politica sa faca un pas catre dialog şi sa terminam odata cu acest razboi româno-român, nu se mai poate”, a declarat primarul Constantin Ana, vicepreşedinte PSD Dâmboviţa.

