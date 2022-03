VEȘTI BUNE PENTRU BASCHETUL ROMÂNESC

0 0

Atat nationala feminina, cat si cea masculina, au fost invitate de Federatia Internationala a Sportului Universitar sa participe la intrecerile de baschet din cadrul Jocurilor Mondiale Universitare de la Chengdu (China).

Competitia era programata initial anul trecut, insa a fost amanata cu un an, din cauza pandemiei Covid-19.

Ultima data cand baschetul romanesc a mai fost reprezentat atat la masculin cat si la feminin a fost in 1981, la Universiada gazduita de Bucuresti. Atunci nationala feminina a cucerit medaliile de bronz, in vreme ce pe primele trepte ale podiumului s-au clasat Uniunea Sovietica si Statele Unite. Doi ani mai tarziu, la Edmonton (Canada) s-a inregistrat cea mai mare performanta a nationalei feminine din istoria participarilor la Jocurile Mondiale Universitare: medalie de argint, dupa finala pierduta in fata Statelor Unite, 61-83 (dupa ce, in faza grupelor, Romania invinsese cu 85-71). Ultima prezenta a Acvilelor la Universiada a fost acum trei ani, la editia de la Napoli, cand au ocupat locul 11.

La masculin, dupa 1990, cea mai buna clasare a nationalei masculine a fost Locul 6, obtinut in 2013, la Kazan (Rusia), de o echipa antrenata de Tudor Costescu, care includea jucatori precum Rolland Torok, Iulian Orbeanu, Bogdan Tibirna, Vlad Negoitescu, Adrian Gutoaia sau Catalin Petrisor.

Pentru editia din acest an, in componenta echipelor nationale sunt eligibili studenti sau absolventi de facultate (care au absolvit in 2020 sau 2021), nascuti intre 1 ianuarie 1996 si 31 decembrie 2004.

Universiada Chengdu 2021 se va desfasura intre 26 iunie si 7 iulie 2022.