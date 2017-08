Veşti bune pentru antreprenori referitoe la impozitul pe dividende

Share This





















Ieri, s-a întâmplat un lucru ce dă speranţe că românii, desigur nu toţi, doar cei care au curajul să se aventureze în spaţiul nesigur, deocamdată, al mediului privat, deci de ieri, luni 7 august, coaliţia de guvernare are în vedere, pentru perioada următoare, să se renunţe la impozitul de 5% pe dividende şi splitarea TVA-ului, cu sensul de suprimare totală, parţială sau controlată, termenul fiind preluat din domeniul IT. Anunţul, doar sub formă de declaraţie publică, a fost făcut de Călin Popescu-Tăriceanu, preşedintele Senatului, subliniind însă că Executivul este responsabil de calendarul adoptării acestor măsuri fiscale asumate prin programul de guvernare.

Călin Popescu-Tăriceanu a spus: „Am discutat în privinţa unor măsuri de politică fiscală. Aşa cum ne-am angajat, revin asupra deciziei de a reduce impozitul pe dividende de la 5% la 0%, splitarea TVA-ului, de care primul-ministru şi ministrul de Finanţe au şi vorbit”.

Conform site-ului „Realitatea.net”, întrebat despre data intrării în vigoare a măsurilor privind renunţarea la impozitul pe dividende şi splitarea TVA, Tăriceanu a precizat că Guvernul este cel mai în măsură să ofere datele cu privire la aplicarea lor. Mai mult, la precizarea jurnaliştilor că în programul de guvernare există ca termen asumat data de 1 septembrie pentru adoptarea acestor măsuri, Călin Popescu-Tăriceanu a afirmat: „V-am răspuns, în privinţa calendarului vă răspunde reprezentantul Guvernului”. Potrivit preşedintelui Senatului, nu s-a stabilit dacă măsurile privind renunţarea la impozitul pe dividende şi splitarea TVA vor fi luate printr-o ordonanţă de urgenţă sau printr-un proiect de lege. Tăriceanu a susţinut, de asemenea, că decizia de scădere a impozitului pe venit de la 16% la 10% se va aplica, dar că are termen 1 ianuarie 2018. „Guvernul trebuie să lucreze conform legislaţiei în vigoare, să anunţe aceste măsuri cu un anumit termen înainte, în virtutea principiului predictibilităţii”, a subliniat Tăriceanu.

O sigură întrebare rămâne fără răspuns, o întrebare pe care massmedia românească linguşitoare s-a ferit să o pună pentru a nu pune în pericol buna desfăşurare a digestiei de după-amiază, a fostului top model: care vor fi efectele splitării TVA-ului asupra economiei. Nu ştiu de ce, dar cuvântul splitare intră în rezonanţă cu… spitalizare. Să fie o sugestie anticipativă a spitalizării economiei autohtone? Rămâne de văzut.