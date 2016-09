VEŞTI BUNE PENTRU ADVERSARA CHINDIEI. Magistraţii de la Tribunalul Braşov au respins intrarea în faliment cerută de creditorii clubului F.C. Braşov

Share This





















Tribunalul Braşov a dat decizia mult aşteptată de toată suflarea „stegară”. Magistraţii de la Tribunalul Braşov au respins intrarea în faliment cerută de creditorii clubului FC Braşov şi au acceptat cererea celor de la TOP Expert SPRL de a întocmi un nou plan de reorganizare. Şefii clubului au anticipat încă de săptămâna trecută o decizie favorabilă din partea Tribunalului Braşov.

„Staţi liniştiţi, nu vom avea probleme cu falimentul”, aşa a sunat mesajul lui Brescan adresat jucătorilor înaintea meciului cu ACS Berceni.

Marian Brescan, administratorul judiciar al clubului braşovean, a spus că echipa sa de la Top Expert SPRL are capacitatea să întocmească un plan de reorganizare de succes, că are un plan de acţiune cu obiective îndrăzneţe, promovarea în Liga 1 şi accederea în cupele europene şi a explicat că toţi creditorii vor avea de câştigat doar prin continuarea activităţii clubului.

„În sentinţa Tribunalului Braşov se face precizarea că ICIM SA, prin lichidator Top Expert SPRL, i se aprobă cererea formulată de întocmire a unui nou plan de reorganizare. Dacă până acum eram într-o situaţie de provizorat, acum am intrat într-o fază certă, astfel că vom depune planul de reorganizare în termenul de 15 zile. Suntem pregătiţi, avem o echipă competentă şi avem suficiente resurse atât în ceea ce priveşte zona tehnică cât şi cea financiară să contăm într-un plan de reorganizare de succes. Suntem braşoveni, dorinţa noastră a fost să salvăm un spirit al Braşovului şi suntem convinşi că toţi braşovenii sunt alături de această idee, de a avea o echipă în primul eşalon, dar şi în cupele europene. Este o ţintă foarte ambiţioasă, dar avem multe argumente să avem această speranţă. Pot să afirm că la Braşov se face o justiţie corectă. Creditorii trebuie să înţeleagă că în situaţia unui faliment, sumele care s-ar fi obţinut prin vânzare forţată ajung să fie distribuite după doi-trei ani la nivel de 5-6 milioane de lei. După lege, această sumă ar reveni creditorului garantat, adică statul. Cu alte cuvinte în cazul unui faliment, salariaţii şi chirografarii nu vor mai încasa nimic. Ce propunem noi este ca prin continuarea activităţii clubului să obţinem o sumă superioară valorii de vânzare fortaţă. Din calculele noastre cred că am obţine cam 14 milioane de lei în doar doi ani, asta dacă luăm în calcul doar banii din drepturile de televiziune. Nu am luat în calcul decât veniturile proprii minimale. Vom face o distribuţie conform legii. Va lua şi bugetul de stat, se vor plăti şi salariile, dar şi celelalte categorii de creditori”, a spus Marian Brescan pentru Monitorul Expres.