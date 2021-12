Vești bune de la CJAS Dâmbovița: Fără liste de așteptare pentru dispozitivele medicale

Cu vești bune pentru asigurații din sistemul public de sănătate a venit Cristina Sima, directorul CJAS Dâmbovița. Într-o conferință de presă de final de an, a precizat că sunt asigurate fondurile necesare inclusiv pentru primul semestru din 2022, chiar dacă încheiem un an dificil din punct de vedere samitar, economic și social:

„Am stat cu emoții având în vedere că rectificarea bugetară a venit foarte târziu, dar am avut o rectificare pot să spun bună și chiar am primit fonduri suplimentare pentru dispozitive medicale, și la acest moment nu mai avem liste de așteptare. Cu privire la analizele medicale, vreau să vă spun că sau asigurat sută la sută fonduri pentru servicii para-clinice, pentru tot ce înseamnă analize medicale, pentru tot ce înseamnă furnizori la nivel de județ. Referitor la concediile medicale, pentru că e o problemă în primul rând a Casei de Asigurări de Sănătate Dâmbovița și trebuie să asigurăm și angajatorii, la acest moment, datorită muncii echipei, avem verificate cererile de restituire a contravalorii concediilor medicale în proporție de 98%. În funcție de fondurile pe care le vom primi, le vom pune în plată.”

Despre 2021, directorul CJAS Dâmbovița, Cristina Sima, a spus că a fost un an greu, cu un vârf de pandemie dar și cu măsuri de relaxare în ultima parte. Din acest motiv a făcut un apel către toți asigurații care se bucură acum de aceste măsuri, să fie responsabili și să aibă grijă de sănătatea dumnealor.