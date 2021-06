VERIFICĂRI ÎN TRAFIC, PENTRU SIGURANŢA CIRCULAŢIEI RUTIERE

În urma unei acţiuni de o săptămână, pentru siguranţa traficului rutier, au fost aplicate peste 45.000 de sancţiuni contravenţionale, fiind reţinute aproape 4.500 de permise de conducere şi retrase 1.452 de certificate de înmatriculare.

În perioada 24 – 30 mai 2021, la nivel naţional, poliţiştii au derulat acţiuni punctuale, în zonele şi pe tronsoanele de drum cu risc rutier ridicat, pentru prevenirea şi combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere grave, respectiv viteza, sub cele 2 forme (neadaptată condiţiilor de drum/trafic sau neregulamentară) şi nerespectarea regulilor rutiere de pietoni.

Astfel, în această perioadă, în urma neregulilor constatate, au fost aplicate 45.125 de sancţiuni contravenţionale.

Dintre acestea, 42.169 au fost aplicate pentru nerespectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, privind circulaţia pe drumurile publice: 16.306 pentru nerespectarea regimului legal de viteză, 338 pentru neacordarea priorităţii de trecere pietonilor şi 219 pentru neacordarea priorităţii de trecere vehiculelor, rezultate semnificative fiind obţinute de alte 2.906 sancţiuni au fost aplicate pentru abaterile săvârşite de pietoni, 1.557 pentru abaterile săvârşite de biciclişti, 537 pentru abaterile căruţaşilor, 642 pentru depăşiri neregulamentare, 443 de conducere sub influenţa băuturilor alcoolice şi 19.221 pentru alte abateri la regimul rutier.

De asemenea, au fost reţinute, în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce, 4.459 de permise de conducere: 2.098 pentru depăşirea cu mai mult de 50 km/h a vitezei maxime legale admise, 444 pentru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană aflată sub influenţa băuturilor alcoolice, 648 pentru depăşire neregulamentară, 220 pentru neacordarea priorităţii de trecere vehiculelor, 336 pentru neacordarea priorităţii de trecere pietonilor şi 713 pentru nerespectarea altor norme rutiere care atrag suspendarea dreptului de a conduce.

Totodată, au fost retrase 1.452 de certificate de înmatriculare, pentru conducerea unor autovehicule având defecţiuni tehnice sau neîndeplinirea unor obligaţii legale. În cadrul activităţilor au fost constatate 731 de infracţiuni, din care 553 de infracţiuni contra siguranţei circulaţiei pe drumurile publice (51 de „punerea în circulaţie sau conducerea unui vehicul neînmatriculat”, 198 de „conducerea unui vehicul fără permis de conducere”, 257 de „conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe” şi 24 de „refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice”) şi 178 de altă natură.