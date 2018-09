Share This





















Pentru al şaselea an consecutiv, Poliţia Română şi Lidl continuă să contribuie la educaţia rutieră a copiilor, prin campania naţională „Verde la educaţie pentru circulaţie”.

Proiectul se adresează copiilor cu vârste cuprinse între 4 şi 10 ani şi constă în lecţiile interactive de educaţie rutieră, organizate simultan în parcările magazinelor Lidl din întreaga ţară. Ediţia de anul acesta a campaniei a avut loc la data de 22 septembrie, începând cu ora

11:00.

„Verde la educaţie pentru circulaţie” este un proiect de tradiţie, care îşi propune, an de an, să aducă în atenţia copiilor şi părinţilor siguranţa rutieră. Obiectivul campaniei este de a forma un comportament rutier responsabil în rândul copiilor, prin învăţarea şi respectarea regulilor de circulaţie, pentru ca pe termen lung, numărul şi gravitatea accidentelor rutiere în care sunt implicaţi şi copii să fie reduse. În cadrul evenimentului anual, cei mici află de la poliţişti ce reguli de circulaţie trebuie să respecte în drumul lor spre şcoală, locul de joacă sau către casă, prin lecţii interactive.

Anul acesta, poliţiştii i-au învăţat pe copii cum să aibă singuri grijă de ei, ca pietoni în trafic. Lecţiile interactive dedicate copiilor, cu vârsta între 4 şi 10 ani, au fost susţinute în parcările magazinelor

Lidl.