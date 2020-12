Vali Mihăilă se pregăteşte pentru debutul la Parma

Valentin Mihăilă (20 de ani), originar din Finta (Dâmboviţa) se apropie de primele minute în tricoul Parmei, la mai bine de două luni după transferul de la Universitatea Craiova, pentru 8,5 milioane de euro.

Mihăilă a fost nevoit să se opereze în Germania, la începutul lunii noiembrie, după ce a acuzat o pubalgie, iar de la acel moment s-a antrenat separat.

Valentin Mihăilă,

primul antrenament cu

echipa, după transferul la

Parma

La o lună şi câteva zile după intervenţia chirurgicală, miercuri, Mihăilă a efectuat prima şedinţă de pregătire alături de restul grupului, însă doar parţial, după cum informează Parma Live, care spune că românul „vede luminiţa de la capătul tunelului”.

Rămâne de văzut dacă primele minute ale lui Mihăilă în Serie A vor veni în acest an sau dacă atacantul va fi nevoit să aştepte până în 2021. Parma are programate încă patru partide în această lună: vs. AC Milan (13 decembrie), Cagliari (16 decembrie), Juventus (19 decembrie) şi Crotone (22 decembrie).

Formaţia lui Fabio Liverani a remizat în ultima rundă contra lui Benevento, scor 0-0, şi a ajuns la doar 10 puncte acumulate în primele 10 runde, ocupând poziţia 16.

Universitatea Craiova, 8.5 milioane de euro pentru Mihăilă, dar

suma poate ajunge la 12 milioane

Valentin Mihăilă a devenit, odată cu mutarea la Parma, fotbalistul în urma căruia Universitatea Craiova primeşte cea mai mare sumă de transfer. Clubul italian a plătit în schimbul mijlocaşului român 8.500.000 de euro, sumă care poate creşte din bonusuri de performanţă, scrie digisport.ro.

Cele două cluburi au pus în contract mai multe bonusuri de performanţă pentru jucător, iar dacă ar fi să iasă toate, suma pe care Parma ar urma să o plătească ar ajunge la circa 12 milioane de euro.

Bonusurile sunt legate de numărul de jocuri în Serie A, de calificarea echipei în Europa League sau în Liga Campionilor etc.

Din suma totală, 1,7 milioane de euro i se cuvin lui Silviu Bogdan, fostul şef al Centrului de Copii şi Juniori de la Craiova şi cel care l-a descoperit la 11 ani. Acesta avea un procent de 20 la sută dintr-un viitor transfer al fotbalistului.

Cele 8,5 milioane de euro luate pentru transferul jucătorului fac din Mihăilă cel mai bun produs de export din istoria Universităţii Craiova. El a depăşit recordul lui Alex Mitriţă, vândut la New York City FC, în 2019, pentru 8 milioane de euro.