Valentin Alexandru, cel mai bun marcator din liga secunda

Atacantul Dunării are un parcurs excelent în acest retur al Ligii 2, în opt meciuri înscriind de nu mai puţin de nouă ori. Cu Clinceni a reuşit un hat-trick, cu Pandurii o „dublă”, iar cu Mioveni, Afumaţi, Baloteşti şi UTA a punctat câte o dată. În jocurile cu Hermannstadt şi Sportul Snagov nu a marcat.

Valentin Alexandru a ieşit golgheterul Dunării Călăraşi şi în sezonul 2015/2016 al Ligii 2, atunci când în 32 de meciuri jucate a înscris de 25 de ori. Acum are 19 goluri marcate în 26 de meciuri.

După acea performanţă, atacantul a fost transferat în Liga 1 de Pandurii Târgu Jiu, însă unde nu s-a adaptat. Ulterior a mai trecut şi pe la Concordia Chiajna. La ambele formaţii din prima ligă a punctat de câte două ori, iar din acest sezon a revenit la Călăraşi.

In comparaţie cu Valentin Alexandru, în retur, Mediop a înscris şapte goluri, Bogdan Rusu – şase, iar Vlad Rusu – opt.

Vârful clasamentului golgheterilor din Liga 2: 19 goluri (8 – pen.): Valentin Alexandru (Dunărea)

18 goluri (1 – pen.): Mediop Ndiaye (Ripensia) 16 goluri (2 – pen.): Bogdan Rusu (AFC Hermannstadt)

16 goluri (4 – pen.): Vlad Rusu (Luceafărul)

12 goluri (4 – pen.): Marius Matei

(Foresta/Luceafărul)

11 goluri: Cosmin Sîrbu (ASA 2013)

11 goluri (1 – pen.): Deian Sorescu (ASU Poli)

11 goluri (2 – pen.): Cosmin Năstăsie (CS

Mioveni)

10 goluri (1 – pen.): Valentin Ghenovici (Meta-loglobus)

10 goluri (3 – pen.): Cristian Cherchez (Chindia)

10 goluri (4 – pen.): Bogdan Barbu (Academica)