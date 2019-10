Valea Dâmboviţei: Mere bune anul are, iar pomicultorii se laudă în această toamnă cu o recoltă dulce şi bogată

Share This





















Comuna dâmboviţeană Voineşti, este o localitate binecuvântată de Bunul Dumnezeu dar şi renumită la nivel naţional pentru fructele de calitate obţinute aici, merele de Voineşti pe care le aduc pe piaţă de la an la an. Pomicultorii din Voineşti nu s-au dat bătuţi şi nu au abandonat tradiţia.Pomicultorii, ambiţioşi şi devotaţi acestei îndeletniciri, au început să se adapteze la noile cerinţe ale pieţei. Recolte bogate, tractoare pe câmp şi zeci de oameni cu zâmbetul pe buze, culegând roadele. Acestea sunt imaginile pe care le-am surprins astăzi, la Voineşti, într-o livadă din satul Mân-jina. Vremea frumoasă le-a dat posibilitatea pomicultorilor de pe Valea Dâmboviţei să-şi desfăşoare în condiţii foarte bune campania de recoltare a merelor.

2019 este un an foarte bun din punct de vedere al producţiei sau cel putin unul din cei mai buni din ultimii ani, după cum spune viceprimarul comunei Voineşti, Constantin Popa. Cât despre producţie, estimările merg de la 40 de tone la hectar în livezile intensive, şi până la 60-70 de tone în plantaţiile superintensive.

În bazinul Voineşti, în ultima vreme au început să apară şi livezi superintensive de meri, de pe care se poate obtine o productie de până la 60 tone de mere la hectar.

O producţie peste aşteptări au înregistrat pomicultorii de pe Valea Dâmboviţei în acest an şi se pare că au şi noi oportunităţi privind piaţa de desfacere, supermarket-urile.