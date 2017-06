„VACCINEAZĂ-ŢI COPILUL ÎMPOTRIVA RUJEOLEI! OFERĂ COPILULUI TĂU O ŞANSĂ LA VIAŢĂ SĂNĂTOASĂ!”

Share This





















In prezent România se confruntă cu o importantă epidemie de rujeolă care afectează în principal copii din grupele de vârstă de sub 15 ani.

Conform datelor transmise de Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică, numărul total de cazuri confirmate cu ruje-olă în România raportate până la data de 26.05.2017 este de 6434, din care 26 de decese (8 în jud. Timiş, 5 în jud. Arad, 5 în jud. Dolj, 3 în jud. Caraş Severin, 1 în jud. Bihor, 1 în jud. Călăraşi, 1 în jud. Satu Mare, 1 în jud. Vaslui şi 1 în Bucureşti); un al 27-lea deces posibil datorat rujeolei se află în curs de confirmare/infirmare (jud. Dolj).

Repartiţia numărului de cazuri de rujeolă pe grupe de vârstă este următoarea:

– între 1 – 4 ani (2536 cazuri), sub 1 an (1230 cazuri), 5-9 ani (1106 cazuri), 10 -14 ani (457 cazuri), 15 – 19 ani (314 cazuri), 20 – 24 ani (203 cazuri), 25 – 29 ani (199 cazuri), 30 – 34 ani (136), 35 – 39 ani (148 cazuri) şi peste 40 ani (105 cazuri)

– 98 % dintre persoanele îmbolnăvite nu erau vaccinate împotriva rujeolei.

Ca măsură de limitare a extinderii epidemiei de rujeolă, la nivel naţional se derulează din luna decembrie 2016 o campanie suplimentară de vaccinare cu RRO a copiilor cu vârste cuprinse între 9 luni – 9 ani.

Ministerul Sănătăţii recomandă tuturor părinţilor copiilor care nu au fost vaccinaţi să se prezinte la medicul de familie în vederea vaccinării împotriva ruje-olei.

Ministerul Sănătăţii a achiziţionat şi repartizat către Direcţiile de Sănătate Publică judeţene o cantitate de 118. 812 doze de vaccin ROR. In vederea informării populaţiei, experţii Ministerului Sănătăţii împreună cu experţii Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii şi UNICEF au dezvoltat un mesaj de interes public cu tiltlul: „VACCINEAZA-ŢI COPILUL ÎMPOTRIVA RUJEOLEI!

oferA copilului tAu O ŞANSA la VIAŢA SANATOASA!”.