„Vaccinarea şi promovarea vaccinării”, o nouă campanie de promovare a vaccinării în rândul populaţiei dâmboviţene, care se va derula pe tot parcursul anului 2018

DSP Dâmboviţa promovează toate categoriile de vaccin cuprinse în calendarul naţional de vaccinare,însă pune mare accent pe vaccinarea ROR care protejează organismul împotriva celor trei boli extrem de contagioase cu consecinţe periculoase precum rujeola, oreionul şi rubeola: „În acest an, la nivelul judeţului, numărul total de cazuri de rujeolă a fost de 203, din care 22 au fost infirmate. Din cele 22 de cazuri, 15 au fost nevaccinaţi, 3 au fost vaccinaţi şi 4 vaccinaţi incomplet. Însă am avut şi 111 cazuri confirmate de laboratorul Institutului Cantacuzino. Dintre acestea din urmă, 89 au fost cazuri de copii nevaccinaţi, 12 vaccinaţi conform vârstei şi 10 au fost vaccinaţi incomplet. Noi nu am avut niciun caz de deces. A început valul epidemic în luna martie, ultimul caz a fost înregistrat în 3 septembrie după care, în perioada septembrieoctombrie-noiembrie, a fost o pauză (cu doar 4 cazuri, dintre care 2 infirmate)”, a declarat dr. Rodica Stancu, medic epi-demiolog la DSP Dâmboviţa.

Reprezentanţii DSP Dâmboviţa spun că fenomenul apariţiei rujeolei la copiii vaccinaţi în prealebil este foarte posibil pentru că acei micuţi să fi fost vaccinaţi în perioada în care imunitatea lor a fost mai scăzută, şi atunci a avut un răspuns mai scăzut la vaccinare. Însă beneficiile vaccinării sunt de departe extrem de importante.