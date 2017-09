Utilizaţi centura de siguranţă sau sistemele de retenţie omologate chiar şi în cazul unor deplasări pe distanţe mici!

Share This





















În perioada 11 – 17 septembrie a.c., sub coordonarea Direcţiei Rutiere din cadrul I.G.P.R., poliţiştii de la rutieră şi ordine publică din Dâmboviţa au acţionat pentru depistarea şi sancţionarea abaterilor comise de participanţii la trafic, în special a celor privind neportul centurii de siguranţă şi a dispozitivelor de retenţie omologate.

Activităţile s-au înscris în calendarul campaniei preventive „SEATBELT”, desfăşurată pe teritoriul tuturor statelor membre TISPOL (Organizaţia Poliţiilor Europene).

Conducătorii auto şi pasagerii au fost sfătuiţi cu privire la necesitatea utilizării centurilor de siguranţă, a sistemelor de retenţie pentru copii, precum şi despre importanţa respectării normelor legale privind folosirea telefonului mobil în timpul deplasărilor pe drumurile publice.

În urma acţiunilor desfăşurate, poliţiştii au constatat 31 de infracţiuni şi au aplicat 2.490 de sancţiuni contravenţionale, dintre care 1.159 pentru neportul centurii de siguranţă de către conducătorii de autovehicule şi pasageri.

De asemenea, 128 de şoferi au fost sancţionaţi ca urmare a folosirii neregulamentare a telefonului mobil. – Adaptaţi permanent viteza de deplasare la particularităţile de drum si de trafic!

– Nu vă angajaţi în efectuarea de depăşiri neregulamentare!

– Folosiţi corect luminile, atât pe timp de zi, cât şi pe timp de noapte, ploaie abundentă sau ceaţă densă!

– Respectaţi normele rutiere privind prioritatea de trecere, indiferent că este vorba despre pietoni sau alte vehicule!

– Folosiţi centura de siguranţă – vă poate salva viaţa în caz de accident;

– Nu conduceţi sub influenţa băuturilor alcoolice;

– Nu conduceţi dacă vă simţiţi obosiţi! Planificaţi-vă în aşa fel călătoriile, încât să nu parcurgeţi într-o zi mai mult de 300 de kilometri.

– Este chiar indicat să opriţi din când în când, pe parcursul traseului, pentru a vă destinde şi a vă reface forţele!

– Acordaţi un plus de atenţie conducerii prin intersecţiile nedirijate, la depăşirea mijloacele de transport în comun sau a altor autovehicule, vitezei cu care rulaţi, pentru a putea în orice moment manevra şi opri în deplină siguranţă autoturismul, dacă situaţia o impune!