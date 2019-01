Utilajele de la LDP Dâmboviţa şi CNAIR lucrează pe DJ 714 Moroeni – Peştera pentru ca partea carosabilă a drumului judeţean să fie lărgită la gabaritul maxim

Share This





















In perioada 25 – 28 ianuarie 2019, drumarii de la LDP Dâmboviţa au acţionat în permanenţă pe DJ 714 Glod -Sanatoriul Moroeni – Zănoaga – Bolboci -Padina, în vederea asigurării condiţiilor de acces rutier şi, totodată, pentru degajarea părţii carosabile de căderile abundente de zăpadă şi a celor peste 25 de arbori doborâţi de fenomenele metorologice extreme.

Din dotarea LDP au acţionat 10 utilaje (autofreze, autospeciale, UNIMOG, buldoexcavatoare, ATB cu lamă şi RSP), coordonate de cele 22 de persoane aparţinând LDP (operatori utilaje, mecanici, personal conducere).

In prezent, circulaţia rutieră se realizează în condiţii de iarnă şi doar pe sectoare izolate, pe un singur fir, cu precizarea că astăzi şi mâine, partea carosabilă a drumului judeţean va fi lărgită la gabaritul maxim.

In ciuda condiţiilor meteorologice extreme, precum şi a evenimentelor neprevăzute (turişti cu autovehicule neechipate corespunzător, arbori doborâţi pe partea carosabilă, necesitatea unui acces rapid al SDEE Electrica, pentru remedieri ale liniilor electrice aeriene, blocarea utilajelor SC LDP SA de către autovehicule), nu s-au înregistrat evenimente deosebite, care să pună în pericol siguranţa turiştilor şi integritatea autovehiculelor. Astfel, în această perioadă, SC LDP SA, cu sprijinul Salvamont Dâmboviţa şi al jandarmilor montani, a reuşit să asigure urcarea şi coborârea turiştilor, organizat, însoţindu-i pe aceştia pe traseul Sanatoriul Moroeni – Padina – Peştera.

Consiliul Judeţean Dâmboviţa mulţumeşte pe această cale Minsterului Transporturilor şi Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, pentru sprijinul acordat instituţiei noastre, prin repartizarea pe traseul DJ 714 a două aut-ofreze, care acţionează şi în prezent.

Recomandăm participanţilor la trafic evitarea, pe cât posibil, a deplasării pe timp de viscol şi ninsoare, informarea înainte de a pleca pe munte, asupra itiner-ariului şi prognozei meteo şi, totodată, echiparea corespunzătoare pentru anotimpul rece, atât în ceea ce priveşte vestimentaţia, cât şi dotarea autovehiculelor, dar şi respectarea semnalizării rutiere de reglementare, informare şi orientare.

De asemenea, pentru asigurarea cu operativitate a intervenţiilor cu activităţi specifice sezonului rece, de către SC LDP SA, recomandăm participanţilor la traficul rutier să înţeleagă şi să respecte, în anumite cazuri, solicitările de aşteptare şi tranzitare a traseului în intervalele orare prestabilite, înainte de a urca sau coborî, în zonele unde se intervine cu lucrări de deszăpezire.