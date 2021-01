Utilaje noi pentru deszăpezire în regie proprie

Primăria comunei Vulcana Pandele îşi va face deszăpezirea în regie proprie. La finalul anului trecut a cumpărat două utilaje de deszăpezire. Noi-nouţe. Este vorba de o autoutilitară Iveco, prevăzută şi cu lamă pentru deszăpezire şi o sărăriţă pentru împrăştiat material antiderapant, echipamente specifice pentru deszăpezire sau alte intervenţii. Investiţia a fost susţinută din bugetul local, noile utilaje ducând la execuţia unor lucrări necesare în regie proprie, fapt ce aduce, pe lângă promptitudine în rezolvarea nedoritelor calamităţi, economie importantă în vistieria comunei, fără a mai fi nevoie de contractarea suplimentară a unor astfel de utilaje sau servicii prestare/furnizate de către terţi. Edilul comunei Vulcana Pandele, Radu Vasile a ţinut să informeze cetăţenii cu privire la aceste utilaje: „Sfâşitul de an 2020, a adus pentru comuna noastră noi achiziţii şi investiţii.Astfel, am achiziţionat o autoutilitară Iveco, prevăzută şi cu lamă pentru deszăpezire şi o sărăriţă pentru împrăştiat material antiderapant ce se poate cupla inclusiv la Duster. Acum nu mai suntem obligaţi să facem contracte de deszăpezire cu nimeni, ne descurcăm pe plan local. În plus vom rezolva multe probleme gospodăreşti cu ajutorul buldoexcavatorului şi autoutil-itarei.Tot acum am finalizat reabilitarea integrală a grupui social de la salonul de nunţi şi am completat gresia pe holul acoperit al aceluiaşi salon. Sperăm să se termine cu starea aceasta epidemiologică şi să putem petrece la primul eveniment.”, a declarat primarul Radu Vasile. Pentru o transparenţă totală, administraţia locală a comunicat şi preţurile de achiziţie pentru noile utilajelor cumpărate: autoutilitara Iveco echipată cu lamă zăpadă a costat 222 649 lei (licitaţie) iar sărăriţa a avut preţul de 13

557 lei.