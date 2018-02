UNUL DINTRE PORTARII CHINDIEI, SELECŢIONAT LA NAŢIONALA SUB 19 ANI Marian Aioani va face parte din lotul tricolor selecţionat pentru „dubla” amicală cu Irlanda

Share This





















Echipa naţională U19 se reuneşte luni, 5 februarie, la Centrul Naţional de Fotbal Mogoşoaia, unde se va pregăti până vineri, 9 februarie, când tricolorii se vor deplasa într-un cantonament în Spania -regiunea Alicante.

În cadrul stagiului de pregătire, tricolorii au programată o „dublă” amicală cu selecţionata similară a Irlandei, care se va disputa conform următorului program: 13 Februarie, ora 16:00 (ora României) -România – Irlanda

15 Februarie, ora 13:00 (ora României) -România – Irlanda

Antrenorul Adrian Boingiu a convocat 21 de jucători pentru această acţiune: Portari: Marian Aioani (Chindia Târ-govişte), Alexandru Costache (Concordia Chiajna)

Fundaşi: Robert Neciu (FC Viitorul), Ştefan Pădureţ (CSA Steaua), Ricardo Grigore (FC Dinamo), Constantin Dima (Sepsi Sf. Gheorghe), Denis Haruţ (ACS Poli Timişoara), Andrei Truşescu (AS Roma)

Mijlocaşi: Vlad Dragomir (FC Arsenal), Denis Drăguş (FC Viitorul Constanţa), Marco Dulca (Swansea), Liviu Gheorghe (FC Dinamo), Rareş Lazăr (CS Mioveni), Claudiu Micovschi (FC Genoa), Radu Bîrzan (FC Argeş), Ion Gheorghe (FC Dinamo), George Merloi (Rennes), Andrei Cordea (Novara Calcio), Radu Vidrăşan (FC Viitorul), Atacanţi: Robert Moldoveanu (FC Dinamo), Andrei Sîntean (Slavia Praga) * Jucătorii Vlad Dragomir, Marco Dulca, Claudiu Micovschi, Andrei Truşescu şi George Merloi se vor alătura lotului în Spania, după disputarea meciurilor de la echipele de club.

În martie jucăm la Turul de Elită

În luna martie, România va găzdui grupa 4 a Turul de Elită, ultima fază dinaintea Campionatului European Under 19 din Finlanda, care va avea loc în vara acestui an.

Adversarele României vor fi Ucraina, Suedia şi Serbia, iar turneul se va desfăşura în perioada 21-27 martie 2018, la Mogoşoaia şi Buftea, conform următorului program: 21 martie 2018: România – Serbia 24 martie 2018: România – Suedia 27 martie 2018: Ucraina – România