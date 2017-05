UNPR Dâmboviţa se consolidează

Share This





















Pe 4 aprilie 2017, la Bucureşti s-a desfăşurat Conferinţa Naţională a Uniunii Naţionale pentru Progresul României, în cadrul căreia a fost aleasă conducerea partidului şi au fost aleşi membrii Biroul Politic Permanent şi cei ai Consiliului Naţional. Totodată, s-a discutat despre protocolul de fuziune prin absorbţie a UNPR de către PMP, s-a constatat că a fost încălcat art. 5 din protocol şi s-a votat în unanimitate denunţarea unilaterală a protocolului de fuziune. Şi Tribunalul Bucureşti a admis cererea privind modificările noii conduceri a UNPR. Drep urmare UNPR există. În judeţul Dâmboviţa , UNPR este condus de lonuţ Badea .UNPR Dâmboviţa are reprezentanţi şi în conducerea centrală. Conducerea UNPR Dâmboviţa face toate eforturile de a se consolida, dat fiind faptul că are peste 40 de consilieri locali în diferite localităţi dâmboviţene,viceprimari şi chiar primar. Preşedintele UNPR Dâmboviţa, lonuţ Badea încearcă să strângă toţi membrii UNPR , punând în aplicare un proiect de reorganizare. Joi , 25 mai, uneperiştii dâmboviţeni s-au reunit într-o şedinţă de lucru a Biroului Politic Judeţean . S-au discut lucruri importante. Preşedintele lonuţ Badea îi sprijină pe toţi candidaţii UNPR la alegerile locale din iunie 2016 care au dreptul conform legii să-şi poată recupera banii cheltuiţi în campanie: „Am stabilit ca pe data de 6 iunie, când va avea loc procesul cu Autoritatea Electorală Permanentă , proces ce se află pe rolul Curţii de Apel Ploieşti, în sensul solicitării verificării dosarelor astfel încât toţi candidaţii UNPR la alegerile locale din iunie 2016 să-şi poată recupera banii. Pe de altă parte am avut în vedere un alt aspect important . Pe data de 2 mai,Tribunalul Bucureşti a admis cererea aşa cum a fost formulată de către UNPR, în sensul de a se proceda la modificări în statutul partidului, structură organizatorică, noua conducere a UNPR iar pe de altă parte s-a avut în vedere că în Conferinţa din 4 aprilie s-a reitarat dorinţa organizaţiilor judeţene de a denunţa Conferinţa din iulie 2016 prin care s-ar fi putut realiza fuziunea dintre PMP şi UNPR . Suntem partid de sine stătător, putem avea alianţe cu partide politice dar nu fuziuni „, a declarat preşedintele UNPR Dâmboviţa, lonuţ Badea. UNPR Dâmboviţa vrea să devină o voce pe scena politică dâmboviţeană .