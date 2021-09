Unitățile școlare din Ocnița, pregătite pentru începutul de an școlar

Școala și cele trei grădinițe din comuna Ocnița sunt pregătite pentru noul an școlar. Zona educației are un rol central în preocupările administrației locale din Ocnița, condusă de primarul Eduard Barcău.

Și anul acesta, primarul Eduard Barcău a acordat o atenție deosebită învățământului local, astfel încât, atât grădinarii, elevii, cât și profesorii să beneficieze de condiții optime pentru desfășurarea activității școlare începând cu data de 13 septembrie 2021.

Administrația locală, condusă de primarul Eduard Barcău s-a străduit ca școlii și celor trei grădinițe, să nu le lipsească nimic, a acordat din bugetul local, în permanență sprijin financiar care a acoperit adevăratele nevoi din sistemul de educație.

Au fost făcute o serie de lucrări de întreținere, fie că discutăm de zugrăveli, igenizare sau asigurarea de mteriale sanitare astfel încât, ca în data de 13 septembrie 2021, când va începe școala și grădinița, cei peste 360 de copii din Ocnița, să poată să meargă în condiții de siguranță deplină, în condiții în care să se poată bucura de școală.

Unitățile școlare de la Ocnița, au fost verificate chiar luni, 6 septembrie de către echipele de specialiști de la DSP Dâmbovița și ISJ Dâmbovița iar totul a fost foarte bine. Toate oferă condiții optime, grădinițele sunt pline de culoare, primitoare și cu multe personaje din povești.

„Încă de la primul meu mandat de primar am acordat o atenție deosebită învățământu lui local, astfel încât, atât elevii, cât și profesorii să beneficieze de condiții optime pentru desfășurarea activității școlare. Orice director, orice profesor, orice părinte sau elev va avea la mine permanent ușa deschisă pentru rezolvarea oricărei probleme care ține strict de primărie. Prin comunicare și prin colaborare se pot rezolva unele probleme. Voi susține și mă voi implica personal în bunul mers al activității școlare din comuna noastră, pentru că interesul meu și cred că al întregii comunități este să oferim copiilor condiții bune pentru a învăța și a deveni cetățenii de mâine”, ne-a comunicat primarul Eduard Barcău.

Administrația de la Ocnița nu a stat cu mâinile-n sân, nici anul trecut, și a pus la dispoziție, celor care nu au beneficiat de tehnologie, acele tablete, inclusiv cu conexiuni la internet acolo unde a fost cazul, aproximativ 80 de elevi au primit tablete și conexiune la internet.

Primarul Eduard Barcău ține ca standardul de calitate și nivelul dotărilor să fie unitar pentru toată rețeaua de învățământ din comună.

Vești bune, finanțare europeană pentru modernizare Școala Gimnazială Ocnița și construire sală de sport

Primarul Eduard Barcău a semnat contractul de finanțare prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, ce vizează modernizare Școala Gimnazială Ocnița și construire sală de sport, în valoare de 4.629.317,12 lei.

Administrația de la Ocnița va urma toate procedurile legale -achiziții publice pentru a putea demara proiectul.

La Ocnița, Educația este într-o permanentă evoluție, iar noutățile nu întârzie se apară.

„Copiii și dascălii lor vor începe anul școlar – e drept, în condiții speciale, vom trece, împreună, peste această încercare, pentru că elevii trebuie să învețe carte. Vreau să vă asigur – încă o dată – că am făcut și fac tot ceea ce este posibil pentru a asigura siguranța copiilor și a personalului didactic și nedidactic (măștile absolut necesare, materiale pentru igienizare și dezinfectare), precum și eficiența orelor de curs, prin dotarea școlilor cu mijloace tehnice moderne. Vă rog, dragi copii și părinți, să respectăm împreună, cu strictețe, măsuri minime și obligatorii de prevenție, chiar dacă poate părea incomod sau anevoios. Sănătatea este înainte de toate!

Vă urez succes, răbdare și înțelepțiune, și voi fi în fiecare clipă, lângă voi!”, a mai transmis primarul Eduard Barcău.