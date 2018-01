„Unirea – un ideal, un crez şi o voinţă”, primul eveniment organizat în an centenar de către PNL Dâmboviţa

Share This





















In an centenar, PNL Dâmboviţa şi-a propus ca în fiecare lună să organizeze un eveniment legat de un moment istoric. In luna ianuarie, ce putea fi mai frumos decât momentul 24 ianuarie 1859. Astfel, joi seară, 25 ianuarie 2018, Teatrul „Tony Bulandra” din Târgovişte a fost gazda evenimentului „Unirea -un ideal, un crez şi o voinţă”, organizat de Partidul Naţional Liberal Dâmboviţa. Sala Teatrului „Tony Bulandra” din Târgovişte s-a doveit neîncăpătoare . Au fost prezenţi la eveniment numeroşi profesori de istorie şi oameni de cultură, elevul dâmboviţean care a câştigat Olimpiada Naţională de Istorie, Vlad Brebeanu.

Deschiderea oficială s-a făcut cu intonarea imnului naţional. După cum era şi normal, organizatorul evenimentului, preşedintele PNL Dâmboviţa, Marius Caraveţeanu a adresat un mesaj tuturor invitaţilor.

Intr-o atmosferă de înaltă clasă a avut loc evocarea istoriei. Specialişti în istoriei, profesori de istorie : Honoris Moţoc, Tică Dănuţ, Marian Curculescu, Silviu Miloiu, Ovidiu Băsceanu, profesor ul Alexandru Mitru, directorul liceului din Răcari şi nu în ultimul rând elevul dâmboviţean care a câştigat Olimpiada Naţională de Istorie, Vlad Brebeanu, au vorbit despre importanţa zilei de 24 ianuarie 1859 .

Momentele de evocare a istorie au alternat cu momente muzical-artistice susţinute de Felix Goldbach GOLDMUSIC BAND. La final Corala Mitropolitană a interpreta câteva piese din repertoriu.