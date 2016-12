Share This





















Consiliul Judeţean Dâmboviţa va implementa proiectul „Un VIITOR pentru şcolile din judeţul Dâmboviţa” Programul Operaţional Capital Uman stabileşte priorităţile de investiţii, obiectivele şi acţiunile asumate de către România în domeniul resurselor umane, continuând investiţiile realizate prin Fondul Social European în perioada 2007-2013 şi contribuind la atingerea obiectivului general al Acordului de Parteneriat 2014-2020, acela de a reduce disparităţile de dezvoltare economică şi socială dintre România şi statele membre ale UE.

Strategia Programului Operaţional Capital Uman urmăreşte integrarea nevoilor de dezvoltare a resurselor umane în ansamblul programelor şi politicilor publice ale României, ca stat membru al UE şi are în vedere valorizarea capitalului uman, ca resursă pentru o dezvoltare sustenabilă în viitor.

Autoritatea de Management POCU a publicat Ghidul Solicitantului pentru Axa prioritară 6: Educaţie şi competenţe, Prioritatea de investiţii 10i: „Reducerea şi prevenirea abandonului şcolar timpuriu şi promovarea accesului egal la învăţământul preşcolar, primar şi secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învăţare formale, non formale şi informale pentru reintegrarea în educaţie şi formare”, programul „ŞCOALĂ PENTRU TOŢI”.

Beneficiar eligibil în cadrul acestui apel de proiecte este şi Unitatea Administrativ-Teritorială, judeţul Dâmboviţa, prin Consiliul Judeţean – în calitate de solicitant alături de autorităţi şi instituţii publice sau organizaţii non-guvernamentale.

Consiliul Judeţean Dâmboviţa în calitate de solicitant alături de ASOCIAŢIA CPPV-Centrul de Pregătire şi Perfecţionare Valahia va realiza şi implementa proiectul „Un VIITOR pentru şcolile din judeţul Dâmboviţa” şi va asigura bugetul aferent acestui proiect care se va depune în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 20142020, Axa prioritară 6: Educaţie şi competenţe, Prioritatea de investiţii 10i: „Reducerea şi prevenirea abandonului şcolar timpuriu şi promovarea accesului egal la învăţământul preşcolar, primar şi secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învăţare formale, non formale şi informale pentru reintegrarea în educaţie şi formare”, programul „ŞCOALĂ

PENTRU TOŢI”.

S-a aprobat, în calitate de Solicitant, a unităţii adminis-trativ-teritorială, judeţul Dâmboviţa, prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa din valoarea totală a proiectului de 8.898.839,76 lei inclusiv TVA, cu suma de 6.376.113,00 lei (inclusiv TVA), din care, suma de 177.976,80 lei ce reprezintă cofi-nanţarea de 2% din valoarea eligibilă a proiectului.

Obiectivul general al proiectului îl constituie prevenirea abandonului timpuriu al şcolii pentru 230 de copii şi elevi aparţinând grupurilor vulnerabile din comunităţi dezavantajate din judeţul Dâmboviţa prin programe integrate de consiliere şi activităţi non-formale orientate către nevoile specifice ale acestora, programe orientate către 55 de părinţi, precum şi îmbunătăţirea competenţelor a 75 de cadre didactice din învăţământul pre-universitar care profesează în comunităţi vulnerabile, pe o perioadă de 3 ani.

Proiectul se va implementa în judetul Dâmboviţa, în unităţile de învăţământ înscrise în proiect:

– ŞCOALA GIMNAZIALĂ CORNEŞTI;

– ŞCOALA GIMNAZIALĂ

„IANCU VĂCĂRESCU”;

– ŞCOALA GIMNAZIALĂ PERŞINARI;

– ŞCOALA GIMNAZIALĂ GURA SUŢII;

– LICEUL TEHNOLOGIC

TĂRTĂŞEŞTI.

Durata de implementare a proiectului este de 36 de luni de la data semnării contractului de finanţare.