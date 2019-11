Un tânăr a intrat intenţionat cu maşina în trei amici

Share This





















Caz halucinant, marţi noapte, în comuna dâmboviţeană Răzvad. Un tânăr a intrat cu maşina în alţi trei băieţi pentru a se răzbuna că nu şi-a primit banii înapoi, reprezentând o datorie mai veche. Unul dintre cei loviţi cu maşina este în stare gravă, cu fracturi la ambele picioare. Şoferul care a intrat cu maşina în cei trei tineri are 20 de ani. La mijloc ar fi o datorie mai veche, în bani. Şoferul a venit să îşi ceară dreptul, iar când l-au văzut, cei trei i-ar fi vandalizat maşina. Spune că cei trei au sărit cu picioarele pe maşina sa. „Aveau bani să îmi dea şi nu mă lăsau să plec, au încercat să îmi spargă maşina, să mă atace, au dat cu pumii în maşină. Nu am avut nicio cale de a pleca de acolo. Cel care s-a ales cu fracturi s-a pus în faţa maşinii”, a declarat şoferul de 20 de ani Se pare că mijloc e vorba de o datorie mai veche. Unul dintre cei trei tineri s-a ales cu picioarele rupte, iar un al doilea se pare că are şi el fractură. A treia persoană e lovită uşor la cap. „A venit cu viteză intenţionat în noi. Eu m-am aruncat pe capotă şi m-a aruncat în boscheţi şi d-asta am scăpat. În maşină era el cu o fată. Era foarte grav, avea amândouă rotulele ieşite, tăiată pielea şi osul de la piciorul drept îi atârna. A sărit doi metri în sus”, a povestit unul dintre cei tineri loviţi cu maşina. Şoferul este la poliţie şi este audiat. În funcţie de ce vor stabili oamenii legii, şoferul s-ar putea alege cu permisul suspendat, dar şi cu dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.