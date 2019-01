Share This





















Curentul de meteori Quadrantide, a avut loc în noaptea de 3 spre 4 ianuarie. Spectaculoasa ploaie de meteori, Quadrantidele al căror maximum de activitate, a avut loc în noaptea de 3/4 ianuarie (joi/vineri) la ora 4:20 Ora României. Potrivit preşedintele SARM, Valentin Grigore, anul acesta a fost o şansă rară pentru România de a vedea maximul Quadrantidelor în condiţii ideale, şansă care se repetă foarte rar: „Anul 2019 debutează cu un spectacol de zile mari al curentului de meteori Quadrantide. Maximum de activitate, care poate avea o rata orară zenitală (ZHR) între 60 şi 200 (media este 110) se anunţă pentru noaptea de 3/4 ianuarie (joi/vineri) la ora 4:20 Ora României. Ceea ce înseamnă o poziţionare ideală pentru România, la acea oră radiantul fiind foarte sus pe cer. Iar Luna nu ne va deranja deloc, fiind cu doar două zile înainte de faza de Lună Nouă. Secera foarte subţire a Lunii va apărea în zori, pe o linie cu Jupiter şi Venus, aflate mai sus pe cer. Potrivit anul acesta este o şansă rară pentru România de a vedea maximul Quadrantidelor în condiţii ideale, şansă care se repetă foarte rar.

Spre deosebire de alţi curenţi de meteori importanţi care au un maximum de activitate ce se poate întinde cu o activitate foarte bună pentru 2-3 nopţi în cadrul Geminidelor sau o noapte întreagă în cazul Perseidelor, Quadrantidele au o activitate bună doar câteva ore, cu un vârf al maximului foarte ascuţit. Ceea ce înseamnă că în afara maximului, activitatea este foarte scăzută. Astfel, dacă maximum pică în timpul zilei, activitatea nu se poate vedea. Dacă pică în prima parte a nopţii, radiantul fiind foarte jos, se vor vedea puţini meteori. Dacă avem şansa să pice la o oră favorabilă totuşi, sunt şanse mari ca pe cer să fie Luna, care ne încurcă cu lumina ei puternică. Toate acestea, cumulate cu şanse mari de vreme nefavorabilă la început de ianuarie, fac acest curent de meteori scump la vedere. Sunt puţine şanse ca dintr-un loc anume pe planetă să fie văzut un maximum de activitate în condiţii ideale de multe ori în 20 sau 30 de ani. Eu fac observaţii la meteori de 36 de ani şi nu am reuşit niciodată până acum să prind un maximum în toată splendoarea lui. Am prins doar faza ascendentă sau descendentă a maximului, de multe ori cu Luna pe cer. O singură dată am avut şansa de condiţii ideale acum vreo 25 de ani, când maximum era anunţat la o oră apropiată de cea de anul acesta, şi fără Lună, şi am avut şi cer perfect senin, dar nu am putut observa Quadrantidele deoarece zăceam în pat, răcit, cu temperatură de aproape 40 de grade. De notat că au fost şi cazuri când activitatea Quadrantidelor a fost bună pe o perioadă mai lungă chiar de 10 ore!

Deci, anul acesta este o şansă rară pentru România de a vedea maximul Quadrantidelor în condiţii ideale, şansă care se repetă foarte rar. Radiantul este circumpolar, deci activitatea se poate vedea toată noaptea. Dar, dacă predicţia se adevereşte, activitatea va începe să crească după miezul nopţii, când radiantul se ridică tot mai mult pe cer, şi va atinge apogeul undeva în jurul orei 4:00-4:30. Activitatea se va putea vedea până în zori. Din păcate, în noaptea de 3/4 ianuarie vremea se anunţă nefavorabilă în mare parte din ţară, cu cer acoperit. Din investigaţiile pe care le-am făcut pe internet, zonele din ţară unde se pare că sunt şanse foarte mari de cer senin la ora maximului sunt Deva – Lugoj şi Suceava – Iaşi. Mai sunt zone din ţară cu şanse de cer variabil. În ciuda temperaturii foarte scăzute din noaptea de 3/4 ianuarie, dacă aveţi cer senin, nu ezitaţi să ieşiţi afară să vedeţi spectacolul Quadrantidelor. Nu trebuie să priviţi în radiant, ci la o distanţă de minimum 20 grade distanţă de radiant, acolo unde aveţi cer liber şi curat. Din cauza poluării luminoase, nu se pot observa meteorii din oraşe sau localităţi foarte iluminate, ci de la marginea lor sau din zonele rurale.

Dacă reuşiţi să vedeţi activitatea curentului Quadrantide sau reuşiţi capturi foto, vă rugăm să de daţi de ştire”, a scris preşedintele SARM, Valentin Grigore pe pagina de facebook-Societatea Astronomică Română de Meteori – SARM.