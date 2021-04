Un pod nou peste râul Colentina D.C. 43A, intrarea în satul Ghimpaţi, oraşul Răcari

Noul pod peste râul Colentina D.C. 43A, intrarea în satul Ghimpaţi, oraşul Răcari, se apropie de finalizare şi va fi dat în folosinţă, în locul podului vechi de peste 50 de ani, la aproape un an de la demararea lucrărilor.

Viiturile puternice au fost la un pas să măture din temelii podul vechi de peste 50 de ani, peste râul Colentina D.C. 43A intrarea în satul Ghimpaţi, care asigura legătura între satul Ghimpaţi şi localitatea de centru, precum şi singura legătură între comuna Butimanu şi oraşul Răcari.

Demersurile rapide făcute de administraţia locală condusă de primarul Marius Caraveţeanu au făcut posibilă evitarea unui dezastru care avea ca şi consecinţe, izolarea a 397 gospodării, având 873 locuitori, de restul localităţii, locuitorii satului Ghimpaţi fiind nevoiţi să ocolească aproximativ 50 km pentru a ajunge în centrul oraşului Răcari, pe ruta ocolitoare Butimanu – Crevedia – Ciocăneşti -Tartăşeşti – Răcari, faţă de aproximativ 5 km actual. Devenea imposibil şi accesul autovehiculelor de pompieri, salvare, microbuz şcolar, aprovizionare.

Edilul Marius Caraveţeanu, prin Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă şi Comitelul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, condus de prefectul judeţului a făcut demersurile privind reconstrucţia podului, având la acel moment, februarie 2020, o expertiză tehnică care arăta foarte clar că, din cauza inundaţiilor de-a lungul timpului, precum şi din cauza coroziunii apei, pilonii de susţinere ai podului, atât în aval, cât şi în amonte, au suferit avarii, care puneau în pericol circulaţia rutieră.

Prin adresa Instituţiei Prefectului – Judeţul Dâmboviţa nr. 3.341/01.04.2020, a fost solicitată suma de 4.220 mii lei din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru Oraşul Răcari, în vederea realizării unui pod nou cu suprastructură din grinzi prefabricate din beton precomprimat. Banii au fost alocaţi, iar administraţia de la Răcari a urmat toate procedurile legale privind demararea noii investiţii. S-a lucrat într-un ritm susţinut şi iată că astăzi, primarul Marius Caraveţeanu anunţă public că, în cel mai scurt timp, noul pod peste Colentina pe D.C. 43A, intrarea în satul Ghimpaţi, oraşul Răcari, va fi dat în folosinţă. Noul pod are o lungime totală de 30,10 m, cu o lungime a suprastructurii de 24,00 m. Suprastructura podului va fi alcătuită din 8 grinzi prefabricate precom-primate solidarizate la partea superioară cu o placă de suprabetonare din beton armat care să permită realizarea unei părţi carosabile cu lăţimea de 7,00 m pentru 2 fire de circulaţie, cu 2 trotuare piet-onale şi console de trotuar pentru montarea de parapete pietonale, console prevăzute cu picurator. Are hidroizolaţie modernă de tip membrană şi dispozitive de acoperire a rosturilor de dilataţie de tip etanş.

Administraţia de la Răcari parcurge pas cu pas toate etapele de dezvoltare a urbei, în toate domeniile de activitate.