UN NOU VÂRF CUCERIT ÎN CADRUL TOP 28

In condiţiile unei ierni relativ capricioase în zonele montane româneşti (viscol, straturi noi de zăpadă peste cea veche, risc de avalanşă etc.), montaniarzii dâmboviţeni grupaţi în jurul Asociaţiei Chindia Jurasic Park au continuat antrenamentele, de data aceasta pe creste europene, în masivul Krkonose din munţii Sudeţi, aflaţi la graniţa Cehiei cu Polonia.

Echipa a intrat în zona montană în localitatea Pec pod Snezkou unde a avut şi cazarea premergătoare ascensiunii. După o trezire matinală, la ora 9 s-a intrat în traseu, de la altitudinea de 769 m, pe o vreme relativ închisă şi rece. După aproximativ 3 ore de urcare pe o potecă bine conturată, pe un strat nou de vreo 15-20 de centimetri de zăpadă, s-a ajuns pe vârful Snezka (1603 m), cel mai înalt vârf al Cehiei, un nou reper atins în cadrul TOP 28 – Topul cuceririi celei mai înalte cote din fiecare ţară a Uniunii Europene.

Coborârea a fost rapidă, iar în traseul de revenire montaniarzii dâmboviţeni au întâlnit sute de persoane care urcau la cabana de pe vârf, fie ca simpli turişti (uneori chiar şi cu copii foarte mici, duşi în marsupiu), fie ca participanţi la Snezka Sherpa Cup, un interesant concurs prin intermediul căruia adevăraţii montaniarzi, probabil şi ghizi-călăuze locale, cărau alimente pentru cabană.

După o „aşteptare” de mai bine de un an (o altă tentativă de urcare a acestui vârf a mai avut loc la 1 decembrie 2016), beneficiind de o logistică mai bună (cazare în zonă) şi de o echipă mai omogenă şi mai experimentată, „dinozaurii” dâmboviţeni au dus simbolurile României, ale Consiliului judeţean Dâmboviţa şi ale Primăriei Târgovişte pe noi creste europene.