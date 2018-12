Un nou val de ninsori, viscol şi polei, şi-a făcut simţită prezenţa în Dâmboviţa

Share This





















In intervalul 14 decembrie, ora 23.00 -16 decembrie, ora 18.00, judeţul Dâmboviţa s-a aflat sub incidenţa avertizării de Cod Galben, caracterizat de ninsori moderate cantitativ, strat consistent de zăpadă şi intensificări ale vântului.

De asemenea, în intervalul 15 decembrie, ora 06.00 – 16 decembrie, ora 12.00, zona montană a judeţului a fost sub incidenţa avertizării Cod Portocaliu, caracterizat de ninsori abundente, strat semnificativ de zăpadă şi viscol. S-a acţionat cu toate utilajele. Mai greu a fost în zona de Sud a judeţului unde viscolul a făcut prăpăd. Au avut loc şi acţiuni pentru combaterea poleiului. În zona de Sud a judeţului Dâmboviţa a viscolit foarte tare. Utilajele treceau şi în spatele lor se depunea zapada din nou. De asemenea, DN 71 Moroeni-Sinaia a fost acoperit de zăpadă.

Jandarmii dâmboviţeni au dat o mână de ajutor, unui şofer rămas blocat în zăpadă, în timp ce un microbuz a derapat şi a intrat în şanţ. De asemenea, mai mulţi şferi au avut şi ei nevoie de ajutor pentru a ieşi din nămeţi. Totul s-a întâmplat în zona Fierbinţi – Şelaru, pe un Drum Judeţean.

Accident pe DN71, carosabilul este acoperit de zăpadă

Pe majoritatea drumurilor din judeţul Dâmboviţa s-a circulat în condiţii de iarnă, carosabilul acoperit de zăpadă iar în unele zone viscolul şi-a spus cuvântul.La primele ore ale dimineţii, pe DN71 Târgovişte – Bucureşti, pe raza localităţii Mircea Vodă, a avut loc un accident de circulaţie, coliziune între două autovehicule. În urma accidentului au fost rănite uşor două persoane. Din primele date, cauza se pare că este neadaptarea vitezei la condiţiile de drum, carosabil acoperit de zăpadă.

Ploaia, lapoviţa, ninsoare şi vântul îngreunează circulaţia rutieră. De aceea, trebuie să circulaţi cu o viteză care să permită oprirea în siguranţă, având în vedere că distanţa de frânare, în astfel de condiţii, este mult mai mare. Rafalele de vânt laterale modifică ţinuta de drum a maşinilor, astfel încât, cu cât viteza de rulare a autovehiculului este mai mare, cu atât mai mare poate fi şi abaterea de la trasa ideală de rulare. Fiţi atenţi în special la ieşirile din tronsoanele împădurite şi sate, la intrările şi ieşirile de pe poduri sau la încrucişările cu autovehiculele cu gabarit mare. Nu opriţi şi nu staţionaţi în dreptul copacilor de pe marginea drumurilor, pe care vântul puternic i-ar putea rupe.

Dacă vizibilitatea în oglinzile autovehiculului este redusă din cauza ploii/lapoviţei/ninsorii, folosirea luminilor de către toţi conducători auto reduce riscul producerii unor accidente pe fondul neasigurării la schimbarea direcţiei de mers.

În aceste condiţii, poliţiştii rutieri recomandă ca luminile de întâlnire să fie folosite şi pe timpul zilei, permanent, mai ales în condiţii de vreme nefavorabilă. Informaţi-vă cu privire la condiţiile meteo din zonele în care urmează să vă deplasaţi şi să vă echipaţi maşina corespunzător. Nu plecaţi la drum fără anvelope de iarnă, Prevederile legale în vigoare interzic circulaţia autovehiculelor, fără ca acestea să fie dotate cu anvelope de iarnă, pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheaţă sau polei, fără a face referire la vreo dată calendaristică. Şi pietonilor le recomandăm să-şi sporească atenţia, să evite pe cât posibil folosirea părţii carosabile, mai ales după lăsarea întunericului şi când vizibilitatea este redusă şi să se asigure foarte bine înaintea traversării drumurilor.