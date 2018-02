UN NOU TRANSFER PENTRU FC ANINOASA

Share This





















FC Aninoasa anunţă faptul că l-a transferat, în ultima zi a lunii ianuarie, pe portarul lonuţ Grigore. Noul goal-keeper are 36 de ani şi vine de la Bradul Moroeni, componentă a Ligii a 4-a dâm-boviţene. Grigore este al doilea jucător pe care l-a achiziţionat echipa noastră în această iarnă după Adi Nedelea.

Cel mai nou component al Aninoasei doreşte să aibă parte de cele mai bune evoluţii sub comanda lui Cristi Bălaşa. „Cred că am făcut un pas bun ajungând la Aninoasa. Îmi propun să fac faţă la noua echipă şi să joc cât mai bine. Am găsit aici un lot tânăr de jucători, dar în acelaşi timp şi o echipă ambiţioasă. Îmi doresc să facem o treabă cât mai bună şi să avem cele mai bune rezultate în retur”, a declarat Grigore pentru site-ul oficial al clubului dâmboviţean.

Alte formaţii pe la care a mai trecut goal-keeper-ul au fost Atletic Fieni, PAS Pucioasa şi Bradul Moroeni.