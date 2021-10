UN NOU REZULTAT EXCELENT OBȚINUT DE MATEI BUCURA

Evoluție foarte bună pentru tenismenul Matei Bucura la Trofeul TC AS Pitești. La ediția cu numărul XVII a concursului, sportivul clubului nostru a devenit finalist, la categoria de vârstă U12.

În finală, în meciul pentru ocuparea primului loc, tenismenul antrenat de Florin Rîpeanu a cedat în fața principalului favorit Cezar Simion (fav.1 – CS Olimpia București), cu scorul de 5-7, 6-0, 1-10.

Până la meciul din ultimul act, Matei Bucura a trecut, pe rând, de Lucian Suma (ACS Young Tenis) – 6-0, 6-0, în turul II, David Bacliu (Racheta Campionilor) – 3-6, 6-4, 10-4, în sferturi, dar și de Luca Amza Gherghișan (Tenis Club Stănică Craiova) – 6-2, 6-4, în semifinale.

La ediția din acest an a Trofeului TC AS Pitești, Matei Bucura a plecat din postura de favorit 2.