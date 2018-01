Un nou operator de apă şi canal în comuna Voineşti şi va plăti cel mai mic preţ din judeţul Dâmboviţa

Share This





















Administraţia comunei dâmboviţene Voineşti îşi dă tot interesul pentru dezvoltarea localităţii, astfel încât , voineştenii să beneficieze de utilităţi la standarde europene. Anul 2018 vine cu veşti foarte bune pentru cetăţenii comunei Voineşti .

În primul rând vestea cea mare este că începând cu data de 1 februarie 2018, voineştenii vor plăti cel mai mic preţ din judeţul Dâmboviţa la apă şi canal. S-a făcut deja o încredinţare directă pentru o perioadă de maxim 6 luni de zile a sitemului de apă şi canalizare către un nou operator de apă şi canal.

Anunţul a fost făcut chiar de primarul Dănuţ Gabriel Sandu. Şi la capitolul investiţii, primarul Dănuţ Gabriel Sandu a amintit proiecte majore ce se vor implementa în anul 2018 cu finanţare, europeană, de la Guvern şi din bugetul local:

„Ne-am propus ca anul 2018 să fie anul în care vom realiza cele mai multe proiecte la nivelul comunei Voineşti. Deja lucrăm la întocmirea bugetului, aşteptăm şedinţa CJ de astăzi, unde sunt repartizate sumele destinate unităţilor administrativ teritoriale. În luna februarie vom aproba bugetul pentru anul 2018. Referitor la proiecte, le-aş împărţi pe trei paliere: proiecte europene, proiecte cu fonduri guvernamentale şi proiecte finanţate din bugetul local.

La finalul anului trecut am depus trei proiecte cu finanţare europeană. Unul pe POR şi două pe AFIR . Pentru toate trei avem notificare ca săptămâna viitoare să semnăm contractele de finanţare şi vor fi implementate în decursul anului 2018.

Pe POR avem un proiect intitulat „Modernizare, reabilitare, recomparti-mentare şi dotare centru de zi pentru persoane vârstnice în satul Manga", un proiect peMăsura 8.3…Este vorba de reabilitarea sediului şcolii vechi din satul Manga . Pe AFIR două proiecte depuse prin GAL Valea Ialomiţei: „Modernizare şi reabilitare centru de zi pentru copii în satul Gemenea Brătuleşti" şi „Modernizare prin asfaltare a târgului săptămânal în satul Voineşti".

Pe POR avem un proiect intitulat „Modernizare, reabilitare, recomparti-mentare şi dotare centru de zi pentru persoane vârstnice în satul Manga”, un proiect peMăsura 8.3…Este vorba de reabilitarea sediului şcolii vechi din satul Manga . Pe AFIR două proiecte depuse prin GAL Valea Ialomiţei: „Modernizare şi reabilitare centru de zi pentru copii în satul Gemenea Brătuleşti” şi „Modernizare prin asfaltare a târgului săptămânal în satul Voineşti”. Astăzi, vin în faţa dumneavoastră şi vă spun că toate cele trei obiective au fost îndeplinte şi asta pentru că începând cu data de 30 ianuarie 2018, printr-o adresă emisă de Serviciul Public Judeţean de Apă şi Canal Dâmboviţa se va sista livrarea de apă potabilă din comuna Voineşti. În sedinţă de Consiliu Local extraordinară s-a luat decizia în unanimitate să nu facem delegare de gestiune pentru Compania de Apă. Am găsit un operator avizat de ANRSC, datorită faptului că aici vorbim de utilităţi pentru cetăţeni, până la procedura de achiziţie publică o să facem o încredinţare directă pentru o perioadă de maxim 6 luni de zile. Şi astăzi, vă pot spune că începând cu 1 februarie 2018, voineştenii vor plăti apă la un preţ de 3 lei pe metru cub cu TVA inclus şi canalizare la un preţ de 2 lei pe metru cub cu TVA inclus. Lucrurile sunt rezolvate. Eu am militat pentru înfiinţarea unui alt ADI pe lângă Serviciul Public Judeţean de Apă şi Canal Dâmboviţa dar acest lucru nu s-a întâmplat. În cel mai scurt timp Serviciul Public Judeţean de Apă şi Canal Dâmboviţa se va desfiinţa.”, a declarat primarul Dănuţ Gabriel Sandu.

Şi în anul 2018, administraţia de la Voineşti condusă de primarul Dănuţ Gabriel Sandu şi viceprimarul Constantin Popa, lucreză cu motoarele turate la maxim.