UN FOST JUCĂTOR AL CHINDIEI A AJUNS LA OŢELUL GALAŢI

Prima achiziţie a iernii la Oţelul este un jucător din Liga 2, de la una dintre echipele aflate în fruntea clasamentului. În lupta pentru promovare, clubul gălăţean are nevoie de jucători experimentaţi pe care să se bazeze în retur, iar primul pe care l-a convins să se alăture proiectului este Bogdan Matei (28 de ani), un fundaş originar din Urziceni care în cariera sa de până acum nu a reuşit să se remarce prea mult.

Ajuns la Academica Clinceni în luna ianuarie 2017, de la AFCM Alexandria, Matei a evoluat în 10 meciuri pentru ilfoveni în partea a doua a sezonului trecut. În această ediţie a Ligii 2, fundaşul a rămas sub comanda lui Erik Lin-car şi a fost utilizat în 16 meciuri, în toate ca titular, reuşind să şi înscrie un gol, în victoria cu 2-1 cu Dacia Unirea. În cariera sa a mai jucat pentru Unirea Urziceni, Victoria Brăneşti, maghiarii Putnok VSE, Viitorul Axintele sau Chindia Târgovişte. Bogdan Matei a decis să plece în această iarnă de la Academica Clinceni, club care întâmpină probleme financiare şi care nu şi-a mai achitat salariile către jucători de aproape trei luni de zile. A ales Oţelul, echipă de care s-a legat contractual până în vară, cu opţiunea de prelungire în cazul promovării în Liga 2.

Gălăţenii l-au anunţat pe Bogdan Matei ca fost căpitan al Aca demicii Clinceni, un lucru parţial adevărat. Matei a primit banderola doar în jocurile în care au lipsit Marian Constantinescu, Cristian Pulhac şi Costin Gheorghe.

„Sunt mândru că am ajuns la Oţelul, o echipă cu suporteri, o echipă de tradiţie a fotbalului românesc. Sperăm ca împreună să ne îndeplinim obiectivele, abia aştept întâlnirea cu noii colegi, cu stafful tehnic şi, mai ales, cu publicul gălăţean”, a declarat Bogdan Matei la prezentarea la Oţelul.