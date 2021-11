Un bărbat, din municipiul Târgoviște, cercetat pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului

Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Târgoviște au identificat, pe strada Calea Câmpulung, din localitate, un bărbat de 31 de ani, care ar fi condus un autoturism, deși se afla sub influența băuturilor alcoolice. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, acesta prezentând o alcoolemie cu o valoare peste 0,90 mg/l alcool pur în aerul expirat. De asemenea, bărbatul a fost condus la spital pentru recoltarea de probe biologice necesare în vederea stabilirii cu exactitate a îmbibației alcoolice. ĩn cauză, polițiștii au întocmit un dosar penal și efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe. Reamintim tuturor cetățenilor că, în conformitate cu prevederile Codului Penal, se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere de către o persoană care, la momentul prelevării mostrelor biologice, are o îmbibație alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge. Totodată, supunem atenției dumneavoastră faptul că refuzul ori sustragerea conducătorului unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere ori a instructorului auto, aflat în procesul de instruire,sau a examinatorului autorității competente, aflat în timpul desfășurării probelor practice ale examenului pentru obținerea permisului de conducere, de a se supune prelevării de mostre biologice necesare în vederea stabilirii alcoolemiei ori a prezenței unor substanțe psihoactive se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani.