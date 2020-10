Un bărbat de 65 de ani, surprins la volanul unui autoturism radiat din circulaţie

Poliţiştii din cadrul Serviciului Rutier au oprit pe raza municipiului Târgovişte un autoturism condus de un bărbat de 65 de ani, din judeţul Răzvad.

În urma verificărilor efectuate, a reieşit că autoturismul este radiat din circulaţie.

În cauză, poliţiştii au întocmit un dosar penal sub aspectul comiterii infracţiunii de punerea în circulaţie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat sau neînregistrat.

Dosar penal întocmit de poliţişti sub aspectul săvârşirii infracţiunii de executarea de activităţi miniere fără permis sau licenţă.

Poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice au constat că, pe raza localităţii Potlogi, o societate comercială ar executa activităţi miniere, constând în extragerea nisipului şi pietrişului, fără a deţine permis sau licenţă de exploatare minieră.

În cauză, poliţiştii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „executarea de activităţi miniere fără permis sau licenţă”, efectuând cercetări sub coordonarea procurorului de caz.