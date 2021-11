Un bărbat de 37 de ani, cercetat de polițiștii de la rutieră

Polițiștii din cadrul Secției nr. 5 Poliție Rurală Voinești au depistat un bărbat de 37 de ani, din Pucheni, în timp ce conducea un moped, pe drumul județean 714, din direcția Pucheni către Malu cu Flori, fără a poseda permis de conducere.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat că mopedul nu este înregistrat în circulație, iar conducătorul acestuia se afla sub influența alcoolului. Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, prezentând o alcoolemie cu o valoare peste 0,80 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiind condus la spital pentru prelevarea de probe biologice.

În cauză, polițiștii au întocmit un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat, conducerea unui vehicul fără permis de conducere și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, fiind efectuate cercetări sub coordonarea procurorului de caz.