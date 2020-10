Un bărbat de 36 de ani, reţinut de poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Răcari

Poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Răcari au reţinut pentru 24 de ore, pe bază de ordonanţă, un bărbat de 26 de ani, din localitatea Brezoaele, bănuit de săvârşirea infracţiunilor de vătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului şi conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Din cercetările efectuate de poliţişti, a reieşit că, la data de 11 octombrie, bărbatul ar fi condus un autoturism pe raza localităţii Brezoaele, pe drumul judeţean 601A, fără a poseda permis de conducere şi sub influenţa băuturilor alcoolice, intrând în coliziune cu un alt autotvehicul, condus de un tânăr de 20 de ani.

În urma producerii evenimentului rutier, tânărul, de 20 de ani, a fost rănit, acesta refuzând să fie transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Totodată, fiind testat cu aparatul etilotest, bărbatul a prezentat o alcoolemie peste limita de 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat.

De asemenea, acesta este bănuit că, la data de 4 februarie a.c., ar fi condus un autoturism, pe drumul naţional 7, pe raza localităţii Bâldana, deşi nu poseda permis de conducere şi se afla sub influenţa băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest, acesta a prezentat o alcoolemie peste limita de 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Cel în cauză va fi prezentat, pe parcursul acestei zile, Parchetului de pe lângă Judecătoria Răcari pentru dispunerea unei măsuri preventive.

Cercetările sunt efectuate sub coordonarea procurorului de caz, urmând ca la finalizarea acestora să se propună soluţie prin unitatea de parchet.

Facem precizarea că, în cazul prezentat, efectuarea urmăririi penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, activitate care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.

Infracţiune la regimul rutier, constată de poliţişti

Poliţiştii din cadrul Secţiei nr. 3 Poliţie Rurală Butimanu, au oprit în trafic, pentru control, pe raza localităţii Iazu, un autoturism condus de un bărbat de 20 de ani.

În urma cercetărilor efectuate, poliţiştii au constat că acesta nu deţine permis de conducere.

În cauză, poliţiştii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.