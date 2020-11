Un bărbat de 28 de ani, reţinut de poliţiştii de la rutieră

La data de 2 noiembrie a.c, poliţiştii din cadrul Biroului Rutier au oprit pentru control, pe drumul naţional 72, pe raza localităţii Dumbrava, un autoturism condus de un bărbat de 28 de ani, din municipiul Târgovişte.

În urma verificărilor efectuate, poliţiştii au constatat că şoferul nu ar deţine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

De asemenea, cel în cauză a fost condus la spital pentru prelevarea de probe biologice, în urma rezultatului reieşind că acesta s-ar afla sub influenţa unor substanţe psihoactive.

Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore, fiind bănuit de săvârşirea infracţiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere şi conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, fapte prevăzute de art. 335 şi art. 336 din Codul Penal.

Cercetările continuă, sub coordonarea procurorului de caz, urmând ca la finalizarea acestora să se propună soluţie prin unitatea de parchet competentă.

Notă: Facem precizarea că, în cazul prezentat, efectuarea urmăririi penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, activitate care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.