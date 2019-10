Un bărbat bănuit de complicitate la infracţiunea de tâlhărie calificată, reţinut

Share This





















Poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Răcari au reţinut pentru 24 de ore un bărbat, de 51 de ani, din judeţul Teleorman, bănuit de complicitate la infracţiunea de tâlhărie calificată.Cel în cauză va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Răcari pentru dispunerea unei măsuri preventive.În urma cercetărilor efectuate, poliţiştii au stabilit că bănuitul, la data de 20 aprilie a.c., în timp ce se afla pe raza localităţii Slobozia Moară, prin exercitarea de violenţe şi ameninţări, ar fi sustras bunuri din autoturismul persoanei vătămate, un bărbat de 40 de ani, din Lunguleţu.

Recomandări pentru prevenirea infracţiunilor de tâlhărie

În locurile publice

Evitaţi deplasările pe trasee situate în zone mai puţin circulate (câmpuri, parcuri, şantiere etc.).

Dacă din diverse motive trebuie să circulaţi după lăsarea întunericului, ocoliţi locurile neiluminate ori în care se află unităţi cu program prelungit sau non-stop, unde se comercializează băuturi alcoolice (restaurante, discoteci); este bine ca în astfel de cazuri să fiţi însoţiţi. Când observaţi că sunteţi urmăriţi de un individ (sau mai mulţi), deplasaţi-vă prin zone intens circulate (chiar dacă acest lucru presupune schimbarea traseului) şi adresaţi-vă primului poliţist întâlnit.

Nu vă afişaţi ostentativ cu obiecte de valoare (lănţişoare, brăţări, telefoane mobile atârnate la gât, etc.)!

Nu consumaţi alcool cu persoane necunoscute sau amici ocazionali şi nu vă lăudaţi faţă de aceştia cu valorile pe care le aveţi la dumneavoastră sau acasă, puteţi rămâne fără ele!

Nu vă lăsaţi atraşi în locuri dosnice de către persoane care oferă spre vânzare diverse produse/servicii!

Evitaţi transportarea unor sume mari de bani dacă nu vă luaţi măsuri de siguranţă corespunzătoare!!

În spaţiile comune ale imobilelor:

Nu permiteţi persoanelor străine să intre în locuinţa dumneavoastră, indiferent de motivele invocate.

Uşile de la intrarea în blocuri să fie încuiate permanent; dacă nu există posibilitatea montării unui interfon, se vor confecţiona chei pentru fiecare locatar; nu permiteţi persoanelor străine să intre în imobil odată cu dumneavoastră.

La intrarea în imobil fiţi foarte atenţi pentru a observa dacă în hol sau în zonele întunecate nu se află persoane suspecte, pretabile la comiterea de infracţiuni; nu staţi cu spatele spre aceste locuri. Nici măcar atunci când deschideţi sau încuiaţi uşa nu trebuie să pierdeţi din vedere aceste lucruri!

Orice persoană necunoscută care staţionează fără motiv în spaţiile comune ale blocurilor trebuie îndepărtată de urgenţă; alertaţi mai mulţi vecini, iar dacă este cazul, apelaţi la cea mai apropiată unitate de poliţie sau la telefonul 112.

Folosiţi orice motivaţie pentru a evita să urcaţi în lift cu persoane necunoscute sau când vi se pare ceva suspect; nu vă lăsaţi păcăliţi de îmbrăcămintea elegantă a acestora; dacă este cazul sunaţi la uşa unui vecin de la parter; instruiţi-vă în acest sens şi copiii.

Odată cu lăsarea întunericului, luminile de la intrarea în bloc şi din faţa liftului trebuie să rămână aprinse în permanenţă.

Dacă sunteţi agresaţi nu aveţi reţineri în a ţipa şi chiar a riposta fizic, o astfel de reacţie îl poate determina pe infractor să vă lase în pace şi să părăsească în grabă locul!

ATENŢIE!!! o persoană aflată în stare de ebrietate are mult mai multe „şanse” să ajungă victimă a hoţilor, tâlharilor, infractorilor în general!

Dacă integritatea corporală sau viaţa vă sunt puse în pericol, renunţaţi la bunurile pretinse de agresor. Reţineţi însă cât mai multe semnalmente ale acestuia: înălţime, trăsături ale feţei, semne particulare, vestimentaţie, particularităţi în vorbire sau comportament şi depuneţi de urgenţă o reclamaţie, în care să sesizaţi cele petrecute, la cea mai apropiată unitate de poliţie!

În cazul în care sunteţi martori la un asemenea eveniment, anunţaţi de îndată Poliţia şi oferiţi orice detaliu despre autor! Neimplicarea comunităţii protejează infractorii, a căror victimă puteţi fi oricând şi Dvs!

La tel. 112 – Poliţia este mereu la dispoziţia dumneavoastră