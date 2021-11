Un an de parteneriat între Consiliul Județean și CCIA Dâmbovița

În noiembrie 2020 a fost încheiat, în premieră, un acord de parteneriat între Consiliul Județean, reprezentat de președintele Corneliu Ștefan, și Camera pentru Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița – președinte Valentin Calcan.

La acea dată, președintele Corneliu Ștefan vorbea despre o strategie de dezvoltare a mediului de afaceri dâm-bovițean, scopul parteneriatului fiind acela de „a valorifica pe deplin potențialul economic al județului nostru. Consider că mediul de afaceri trebuie consultat în permanență, iar transparența trebuie să fie cuvântul de ordine în relația dintre autoritățile publice și entitățile private. Atragerea de noi investitori în județul nostru este prioritară pentru mine, iar pentru susținerea celor care deja își desfășoară activitatea în Dâmbovița trebuie asigurată stabilitatea și, mai ales, pre-dictibilitatea economică.”

La împlinirea unui an de la eveniment, buna colaborare dintre cele două instituții a fost invocată de președintele CCIA, Valentin Calcan, printr-o postare pe pagina de Facebook: „Nici nu știu când a trecut deja un an. Unul dificil pentru mediul de afaceri din cauza pandemiei pe de o parte însă, unul bun pe de altă parte datorită colaborării dintre Camera de Comerț Dâmbovița și Consiliul Județean Dâmbovița.”