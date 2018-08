Ultimele apeluri de depunere a cererilor de finanţare pentru tinerii fermieri

Share This





















Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale anunţă lansarea sesiunilor de primire a solicitărilor de finanţare pentru tinerii fermieri şi pentru dezvoltarea fermelor mici prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, începând de la 1 august 2018.

Fondurile totale disponibile pentru sesiunea din acest an prin submăsura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” şi 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” sunt în valoare de 62,5 milioane de euro, iar intervalul de primire a cererilor de finanţare este cuprins între 1 august şi 31 decembrie.

„Având în vedere că nevoia de fonduri europene este mult mai mare decât alocarea pe care o avem la dispoziţie, am stabilit împreună cu Autoritatea de Management pentru PNDR praguri de calitate lunare, astfel încât să putem finanţa cele mai bune proiecte. Dorim să prioritizăm acele planuri de afaceri care au şanse mari să se materializeze în investiţii ce se pot dezvolta pe termen lung. Aşa cum am afirmat şi cu alte ocazii, lansăm în acest an ultimele apeluri de primire a proiectelor pentru tinerii fermieri şi le recomand tuturor solicitanţilor să completeze cu atenţie cererile de finanţare şi, ulterior, să respecte cu stricteţe planul de afaceri pentru care au primit finanţarea PNDR”, a precizat directorul general al AFIR, Adrian Chesnoiu.

Alocarea financiară disponibilă tinerilor fermieri în sesiunea 2018, prin sM 6.1, este de 11 milioane de euro. Primul prag de calitate lunar (aferent perioadei 1 – 31 august 2018) este de 90 de puncte şi scade treptat până la pragul minim de depunere de 25 de puncte, în intervalul 1 – 31 decembrie 2018, cu încadrare în alocarea bugetară.

Fondurile alocate în sesiunea 2018 prin sM 6.3 pentru investiţii în dezvoltarea fermelor mici sunt în valoare de 51,5 milioane de euro, din care 3,71 milioane de euro sunt disponibili solicitanţilor din teritoriul ITI – Delta Dunării. Pragul de calitate pentru prima etapă lunară (1 – 31 august 2018) este de 55 de puncte şi scade până la pragul minim de 15 puncte, în perioada 1 – 31 decembrie 2018.