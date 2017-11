Trofeul „Dâmboviţa Profi – Sport”, proiect finanţat de Consiliul Judeţean Dâmboviţa

Share This





















Alexandru Oprea, preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa, şi Alin Manole, vicepreşedinte CJD, au fost prezenţi la sala de sport a Şcolii Paul Bănică din Târgovişte, la festivitatea de acordare a trofeului „Dâmboviţa Profi -Sport”, activitate organizată de Asociaţia Judeţeană „Sportul pentru toţi” Dâmboviţa, în cadrul unui proiect finanţat de Consiliul Judeţean Dâmboviţa.

Competiţia a cuprins mai multe probe sportive, dintre care amintim: cros, fotbal, tenis de masă, table, traseu aplicativ, ştafetă, tras de frânghie, reunind participanţi din Târgovişte, Moreni, Băleni, Titu, Voineşti, Găeşti şi Pucioasa. Au concurat peste 140 de profesori de sport, membri ai cercurilor metodice din localităţile amintite, şi urmează ca, în acest final de săptămână, să intre în competiţie şi peste 200 de elevi.

Alexandru Oprea, preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa: „Este a patra întâlnire pe care o am anul acesta cu unii dintre dumneavoastră, iar prin această activitate am demonstrat că noi, Consiliul Judeţean Dâmboviţa, susţinem proiectele pentru tineret şi sport. Aceste finanţări le facem prin depunerea unor proiecte (… ) Trebuie să răsplătim performanţa; în anul 2017 am premiat pentru prima dată olimpicii din judeţul Dâmboviţa pentru rezultatele obţinute la olimpiadele naţionale.

Din partea consiliului judeţean veţi avea un permanent sprijin – vom premia echipele şi sportivii care au rezultate. În astfel de activităţi premiem performanţa. În şcolile dâmboviţene se face mişcare, de aceea avem proiecte ambiţioase pentru mai multe unităţi şcolare în anul următor.”

Au mai fost prezenţi Cristina Stroe – Inspector şcolar general adjunct, Marius Costache – preşedintele Asociaţiei Judeţene „Sportul pentru Toţi” şi numeroşi sportivi.