Trei răniţi pe DN71 după ciocnirea a trei maşini

Un accident s-a produs pe DN 71 Târgovişte – Sinaia, în localitatea Doiceşti. Trei maşini s-au lovit, după ce nu au păstrat distanţa regulamentară şi au intrat una în cealaltă. În urma impactului, trei persoane au fost rănite uşor. La faţa locului a ajuns în câteva minute un echipaj al Serviciului Judeţean de Ambulanţă şi al Inspectoratului Judeţean de Poliţie. Toţi conducătorii auto implicaţi au fost testaţi cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative, totodată s-au recoltat probe biologice de sânge. S-a întocmit un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

Neadaptarea vitezei la condiţiile de drum reprezintă una dintre principalele cauze generatoare de evenimente rutiere!

– Adaptaţi permanent viteza de deplasare la particularităţile de drum şi de trafic!

– Nu vă angajaţi în efectuarea de depăşiri neregulamentare!

– Folosiţi corect luminile, atât pe timp de zi, cât şi pe timp de noapte, ploaie abundentă sau ceaţă densă!

– Respectaţi normele rutiere privind prioritatea de trecere, indiferent că este vorba despre pietoni sau alte vehicule!

– Folosiţi centura de siguranţă -vă poate salva viaţa în caz de accident;

Înainte de a deschide portierele, asiguraţi-vă că din spate nu trece o motocicletă, acest lucru fiind valabil şi pentru pasagerii din vehiculul condus de dumneavoastră!

Atenţie sporită la schimbarea direcţiei de mers. Oricând din spate sau din faţă poate apărea un motociclist!

La plecarea de pe loc, asiguraţi-vă că nu puneţi în pericol siguranţa deplasării unui motoci-

clist!

Atunci când sunteţi depăşit, nu măriţi viteza de deplasare şi circulaţi cât mai aproape de marginea din dreapta drumului.

Pentru evitarea evenimentelor rutiere nedorite, Poliţia

recomandă motocicliştilor:

– Evitaţi accelerările excesive şi nu depăşiţi limitele legale de viteză!

– Evitaţi deplasarea între benzile de circulaţie!

– Purtaţi atât dumneavoastră cât şi pasagerul care vă însoţeşte căşti de protecţie omologate!

– Nu conduceţi în timp ce vă aflaţi sub influenţa băuturilor alcoolice!

– Nu faceţi „slalom” printre autovehiculele aflate în mişcare! – Asiguraţi-vă că dispuneţi de spaţiu de frânare suficient!

– Păstraţi permanent contactul ambelor roţi cu suprafaţa carosabilului!

Pe zi ce trece, bicicleta câştigă tot mai mulţi adepţi, însă, indiferent de vârstă, aceasta trebuie utilizată corect pe drumurile publice, în spiritul conduitei preventive. Ca urmare a lipsei de precauţie, tot mai biciclişti cad victime ale accidentelor de circulaţie.

Nesemnalizarea şi neasigu-rarea înainte de efectuarea schimbării direcţiei de mers, în special spre stânga şi la plecarea de pe loc, sunt abateri care constituie principalele cauze ale evenimentelor rutiere datorate bicicliştilor.

Majoritatea accidentelor cu biciclişti se produc în mediul urban, în zona marilor intersecţii, ca urmare a neacordării de prioritate la trecerea altor autovehicule, a tranzitării pe culoarea roşie a semaforului, precum şi nerespectării semnificaţiei indicatoarelor.

Folosirea bicicletei pe timpul nopţii sau în condiţii meteorologice nefavorabile, mai ales dacă nu este echipată corespunzător cu mijloace de semnalizare, reduce posibilitatea conducătorilor auto de a-i sesiza pe biciclişti. Aceasta este de asemenea o cauză frecventă în producerea de accidente rutiere cu victime din rândul bicicliştilor.

Deosebit de periculoase sunt şi conducerea bicicletei sub influenţa băuturilor alcoolice, transportul altor persoane pe bicicletă, transportarea unor bagaje voluminoase, precum şi deplasarea în grupuri a bicicliştilor.

În circulaţia pe drumurile publice bicicleta trebuie să fie:

– prevăzută cu dispozitiv de frânare eficace;

– prevăzută cu un sistem adecvat, funcţional, de direcţie;

– dotată cu sistem de avertizare sonoră; se interzic echiparea şi folosirea sistemelor de avertizare sonoră specifice autovehiculelor;

– echipată în faţă cu lumină de culoare albă sau galbenă, iar în spate cu lumină de culoare roşie şi cu cel puţin un dispozitiv fluo-rescent-reflectorizant, vizibil, de aceeaşi culoare;

– echipată cu elemente sau dispozitive care, în mişcare, formează un cerc continuu, fluo-rescent-reflectorizante de culoare portocalie fixate pe spiţele roţilor.

SE INTERZICE bicicliştilor:

– să circule fără a purta îmbrăcăminte cu elemente fluo-rescent-reflectorizante, de la lăsarea serii până în zorii zilei sau atunci când vizibilitatea este redusă;

– să circule pe alte benzi decât cea de lângă bordură sau acostament, cu excepţia cazurilor în care, înainte de intersecţie, trebuie să se încadreze regulamentar pentru efectuarea virajului la stânga;

– să traverseze drumurile publice, pe trecerile destinate pietonilor, în timp ce se deplasează pe bicicletă;

– să circule cu defecţiuni tehnice la sistemele de frânare sau cu un vehicul care nu este prevăzut cu avertizor sonor;

– să circule pe trotuare, cu excepţia cazului când pe acestea sunt amenajate piste speciale destinate lor;

– să circule în paralel, cu excepţia situaţiilor când participă la competiţii sportive organizate;

– să circule în timp ce se află sub influenţa alcoolului, a produselor ori substanţelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora;

– să circule pe partea carosabilă în aceeaşi direcţie de mers, dacă există o cale laterală, o potecă sau un acostament practicabil, ce poate fi folosit;

– să transporte sau să tragă orice fel de obiecte care, prin volumul ori greutatea lor, stânjenesc sau periclitează conducerea vehiculului ori circulaţia celorlalţi participanţi la trafic;

– să circule atunci când partea carosabilă este acoperită cu polei, gheaţă sau zăpadă;

Conducerea bicicletelor pe drumurile publice este permisă numai persoanelor care au împlinit vârsta de 14 ani şi cu respectarea prevederilor legale!