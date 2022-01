TREI NUME GRELE PE LISTA DE ACHIZIȚII A CHINDIEI TÂRGOVIȘTE

Chindia Târgoviște are planuri mari pentru acesta perioadă de mercato. Printre țintele lui Emil Săndoi se numără Carlos Fortes (27 de ani), Mihai Bălașa (26 de ani) și Mihai Butean (25 de ani).

Mihai Bălașa s-a prezentat deja la sediul clubului pentru a negocia cu Chindia, dar discuțiile s-au împotmolit după ce fundașul legitimat la Universitatea Craiova a cerut un salariu lunar de 12.000 de euro, anunță site-ul Dambovitapenet.ro. În schimb, discuțiile cu Fortes și Butean ar decurge mult mai bine.

Pe lista Chindiei s-a aflat și Denis Ciobotariu (23 de ani), care însă a fost împrumutat de CFR Cluj la FC Voluntari.

Antrenorul Emil Săndoi a anunțat la reunirea lotului că doi jucători cu nume, Adrian Stoian (30 de ani) și Sergiu Suciu (31 de ani), au părăsit Chindia:

„La capitolul veniri, nu îl avem decât pe Pițian deocamdată. Este necesar să facem aceste mutări. Ne așteaptă o serie de jocuri cu încărcătură deosebită. Nu avem un lot stufos, așa cum am spus și pe parcursul primei părți a sezonului. Avem opt jucători sub 21 de ani în lot. Va trebui să completăm lotul.

Adrian Stoian și Sergiu Suciu nu vor mai fi cu noi. Erau doi jucători valoroși, dar în ultima perioadă au trecut prin anumite probleme, accidentări care i-au ținut departe de gazon.

După primul antrenament, cel de astăzi, vom avea marți vizita medicală, apoi miercuri vom pleca în Antalya, pentru un stagiu de pregătire de zece zile. Vom avea câteva meciuri de amicale în care vom încerca să cristalizăm primul 11 pentru primele jocuri oficiale din 2022. I-am văzut și pe băieți că sunt bucuroși de reunire, sunt dornici să se autodepășească”, a spus Săndoi, conform sursei citate.