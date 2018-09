TREI MEDALII PENTRU RADIO ORIENTARIŞTII MUNICIPALULUI LA CAMPIONATELE NAŢIONALE PE ECHIPE!

Share This





















In perioada 14-16 septembrie 2018, la Târgu Jiu, a avut loc ultima ediţie a Campionatului Naţional de Radio Orientare pe echipe, competiţie la care au fost prezente şi garniturile Clubului Sportiv Municipal Târgovişte. Eleviilui Pavel Babeu au reuşit din nou să obţină rezultate remarcabile, întorcându-se din Gorj cu trei medalii.

In proba de unde ultrascurte, echipa Clubului Sportiv Municipal Târgovişte a obţinut medalia de aur şi titlul de campioană a ţării, componenţa fiind următoarea: Claudiu Anghelescu, Pavel Babeu şi Vladimir Voicu.

In concursul de ştafetă, echipa noastră a încheiat pe locul al doilea, intrând în posesia medaliilor de argint. Pentru CSM au concurat: Claudiu Angelescu, Pavel Babeu şi Victor Petrovici.

Cea de-a treia medalie a fost obţinut în proba de unde scurte.Cei trei sportivi ai Municipalului (Claudiu Anghelescu, Pavel Babeu şi Vladimir Voicu) au reuşit să termine întrecerea pe locul al treilea.

In competiţia juniorilor, echipele Clubului Sportiv Municipal Târgovişte au obţinut trei locuri 4, avându-i în componenţă pe Vladimir Voicu, Victor Petrovici, Luca Ene şi Damian Badea.