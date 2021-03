TREI JUCĂTORI AI CHINDIEI, ÎN ECHIPA ETAPEI

Liga Profesionistă de Fotbal prezintă la finalul fiecărei runde cel mai bun unsprezece.

Iată cum arată echipa ideală a etapei a 25-a: PORTAR

Marian Aioani (Chindia / 21 de ani,

FOTO) – În ciuda vârstei, dovedeşte că sa maturizat mult, intervenţiile şi modul cum dirijează defensiva fiind dovezi clare a devenit o certitudine în Liga 1. FUNDAŞI

Andrei Burcă (CFR Cluj /27 de ani) – Cel mai în formă fundaş din lotul celei mai bune apărări din campionat a fost din nou la înălţime. Pe lângă jocul defensiv, s-a remarcat şi în ofensivă. Andrei Piţian (Chindia/ 25 de ani) – Este stâlpul defensivei Chindiei, una dintre cele mai bune din Liga 1. A bifat toate minutele în acest sezon.

Andrei Miron (FCSB /26 de ani) – O prestaţie fără greşeală pe terenul echipei unde a avut rezultate remarcabile. Este un jucător de bază în apărarea liderului. MIJLOCAŞI

Andrei Ciobanu (Viitorul / 23 de ani) – A făcut legea la centrul terenului. A izbutit prima dublă din carieră în CASA Liga 1. Paul Iacob (Chindia / 24 de ani) – A fost eroul meciului cu Universitatea Craiova. După ce a ratat un penalty, a creat o acţiune spectaculoasă, la finalul căreia a marcat golul victoriei.

Antoni Ivanov (FC Voluntari / 25 de ani) -A făcut cel mai bun meci în tricoul ilfove-nilor. Graţie dublei reuşite, FC Voluntari a părăsit penultimul loc din clasament. Darius Olaru (FCSB / 22 de ani) – A înscris pentru a doua rundă la rând, tot cu o execuţie frumoasă, şi a ajuns la cinci reuşite în acest sezon, în care mai are în cont o pasă decisivă şi un penalty scos. ATACANŢI

Liviu Antal (UTA Arad / 31 de ani) – A înscris al doilea gol în tricoul arădenilor, reuşită care a venit tot în primul minut de joc, la fel ca-n partida cu Academica din runda a 21-a. Experienţa sa este un mare plus pentru UTA.

Joalisson Santos Oliveira (Viitorul / 29 de ani) – Un jucător cu o tehnică deosebită, iar asta s-a văzut în prima repriză, când a făcut diferenţa în teren. Gol şi penalty scos.

Ciprian Deac (CFR Cluj / 35 de ani) -Două goluri şi o pasă decisivă. Prinde pentru a cincea oară echipa etapei.

ANTRENORUL ETAPEI

Mircea Rednic (Viitorul / 58 de ani) – A pregătit perfect meciul contra echipei unde a cunoscut cele mai mari performanţe ca jucător şi antrenor, iar rezultatul a fost unul fantastic pentru dobrogeni, care au bifat cel mai clar succes pe teren advers în Liga 1.