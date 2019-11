TREI ETAPE SUSPENDARE PENTRU JOSIP IVANCIC

Share This





















Întrunită miercuri, 13.11.2019, Comisia de Disciplină din cadrul FRF a luat următoarele decizii:

1. FC FCSB vs Lukasz Gikiewicz – Ratificare sancţiune disciplinară – Termen: 20.11.2019.

2. Claudiu Belu lordache vs AFC Astra Giurgiu – Neex-ecutare Hotărâre – Se acordă un termen de graţie de cinci zile pentru efectuarea integrală a obligaţiei de plată şi o penalitate sportivă de 3.000 lei.

3. Florin Bejan vs AFC Astra Giurgiu – Neexecutare Hotărâre – Închide procedura.

4. Alexandru Paul Curtean vs AFC Hermannstadt -Neexecutare Hotărâre – Termen pentru confirmarea plăţii 20.11.2019.

5. Mike Botuli Cestor vs AFC Astra Giurgiu – Neexe-cutare Hotărâre – Termen: 20.11.2019.

6. Jacques Zoua Daogari vs AFC Astra Giurgiu – Neex-ecutare Hotărâre – Termen: 20.11.2019. 7. AFC Chindia Târgovişte vs U Craiova 1948 – Eliminare -În baza art. 63.1.b + 63.2.4.a din RD, se sanţionează jucătorul Josip Ivancic (Chindia) cu suspendare pentru trei etape şi o penalitate sportivă de 5.000 lei.

8. AFC Botoşani vs FC FCSB – Eliminare – În baza art. 63.1.g + 63.2.1 din RD, se sanţionează jucătorul Bogdan Planic (FCSB) cu suspendare pentru o etapă şi o penalitate sportivă de 740 lei.

9. AFC Hermannstadt vs FC Viitorul Constanţa – Eliminări – În baza art. 63.1.g + 63.2.1 din RD, se sanţionează jucătorul lonuţ Petrişor Petres-cu (AFC Hermannstadt) cu cu suspendare pentru o etapă şi o penalitate sportivă de 740 lei; În baza art. 53.1 din RD, se sancţionează antrenorul Eugen Neagoe (AFC Hermannstadt) cu suspendare pentru două etape şi o penalitate sportivă de 320 lei.