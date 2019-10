TREI ECHIPE L-AU OFERTAT PE PORTARUL CHINDIEI

Share This





















Chindia Târgovişte este o echipă nou-promovată în Liga 1, dar sub comanda lui Viorel Moldovan se transformă într-o mică revelaţie în fotbalul românesc. O parte din succesul recent pe care îl are Chindia i se datorează şi portarului.

Marian Aioani (19 ani) este portarul titular al echipei naţionale sub 21 de ani, după ce lonuţ Radu a fost promovat la prima reprezentativă şi nici nu mai îndeplineşte criteriile pentru a fi convocat de Mirel Rădoi.

Viorel Moldovan a recunoscut, în exclusivitate pentru Telekom Sport, că Aioani este un portar dorit de marile cluburi din Liga 1: „Nu dau nume, sunt trei echipe care l-au vrut. Şi îl vor în continuare”. Fostul atacant a spus că oficialii de la Chindia sunt cei care decid când şi dacă va pleca portarul, însă dorinţa lui este să mai rămână la Târgovişte: „Indiferent cine îl va lua, dacă îl va lua cineva, el trebuie să rămână în continuare la Târgovişte, sezonul acesta, să apere. Până în vară, neapărat”.

Aioani este cotat în acest moment la 350.000 de euro, însă datorită faptului că va mai fi pentru o perioadă bună de timp un jucător care se încadrează în regula U21, suma pentru transferul său poate fi mult mai mare decât cota de piaţă.

„ÎMI ADUCE AMINTE DE TĂTĂRUŞANU”

Viorel Moldovan nu ezită să îşi laude portarul şi îi vede un viitor strălucit: „E un băiat echilibrat, foarte inteligent, extraordinar de calm. Deci nu îl vezi niciodată nervos, îmi aduce aminte de Tătăruşanu. Trebuie să se antreneze în continuare şi să rămână cu picioarele pe pământ. Avem discuţii foarte multe din acest punct de vedere”.

Portarul născut la Buftea şi-a făcut junioratul la Chindia şi a debutat în echipa mare la doar 16 ani. El mai are contract cu formaţia dâmboviţeană până în 2022.